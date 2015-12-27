Esnaf Dayanışması

Battalgazi ilçesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar, birlik, beraberlik ve dayanışma kahvaltısı düzenledi.

Sanayi sitesinde düzenlenen kahvaltıda konuşan Battalgazi Kaymakamı Asalet Karabulut, tarihi ve kültürel zenginliği bulunan Battalgazi ilçesinin yakında büyükşehir olacak Malatya’ya için hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Büyükşehir imkanlarının en iyi şekilde değerlendirmesinin önemine dikkati çeken Karabulut, ”Bu zamanda birlikteliğin, genel bir anlayışın ekip ruhunun ve onun oluşturacağı sinerjinin sorunların çözülmesinde çok şeyler yapacağına inanıyoruz” dedi.

Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Çulha da sanayi esnafıyla her zaman birlikte olduklarını, aynı masaya oturarak sorunlarını paylaştıklarını belirtti.

Birlikteliklerinin her geçen gün daha da pekiştiğini dile getiren Çulha, bu tür etkinliklerin de dayanışmalarına vesile olduğunu söyledi

Kahvaltıya Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Esnaf Sanatkarlar Odası’ndan üyeler de katıldı.