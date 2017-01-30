Validen Yer Tahsisi İstediler

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret ederek Mobilyacı, Keresteci, Ağaç İşleri ve Ayakkabıcı esnafının işyeri sorunlarını ve kendilerine yeni bir tahsis edilmesi konusundaki sorun ve taleplerini ilettiler.

Vali Toprak, Başkan Evren ve beraberindekileri dinledikten ve kendilerine tahsis edilmek üzere önceki yıllarda hazırlanmış olan arazi projesini inceleyerek ilgili odalar ve Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden süreç hakkında da bilgiler aldı.

Vali Toprak, Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkan ve üyelerini geçtiğimiz aylarda makamında kabul ederek sorun ve taleplerini dinlediğini, kendilerine yeni bir yerin tahsis edilmesi için Defterdarlık ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne talimat verdiğini ifade etti.

Vali, Malatya’nın son yıllarda hızla gelişme göstermesi nedeniyle zanaatkârların siteleri eski ve il merkezi içerisinde kaldığından dolayı büyük problemler ve ulaşım sıkıntılarının ortaya çıktığını , Mobilyacıların ve Kerestecilerin mevcut işyerlerinin küçük olmasından dolayı daha büyük ve elverişli binaların olduğu yeni yapılacak bir sitede faaliyet göstermeleri halinde de yaşanmakta olan sorunların ortadan kalkacağını, bunun içinde konunun iletildiği Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin himayelerinde yer seçimi, imar planı konularında görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Toprak, Bu amaçla uygun arazinin tespiti için çalışmaların sürdürüldüğünü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ile de konunun görüşüleceğini belirterek çalışmalar neticesinde taleplerinin karşılanması yönünde adımlar atılacağını ifade etti.

Başkan Evren ve beraberindekiler Vali Toprak’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek konunun bir an önce çözüme kavuşturulması dileğinde bulundular.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com