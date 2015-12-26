Esnaf Odalarına ”Merkez” Desteği..

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun, kısıtlı imkanlarla hizmet veren esnaf odalarına parasal yardımlarda bulunduğunu kaydetti.

Malatya ESOB Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, bazı oda başkanları Sandal Lokantası’nda bir araya geldi. ESOB Başkanı Şevket Keskin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun Malatya ve bölgedeki çok sayıda ilde kısıtlı imkanlarla hizmet veren odalara maddi destekler sağladığını söyleyerek, “Esnafımızı yalnız bırakmayan Genel Başkanımız Derviş Günday’a teşekkür ediyoruz” dedi.

ESOB Başkanı Şevket Keskin, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından son 1 yıl içerisinde Arapgir Şoförler Odası’na bir adet kurtarıcı ve bin 500 YTL nakit yardımı, Darende Şoförler Odası’na 1 adet kurtarıcı, Doğanşehir Şoförler Odası’na 15 bin YTL, Hekimhan Şoförler Odası’na 15 bin YTL, Yeşilyurt Şoförler Odasına 10 bin YTL, Battalgazi Şoförler Odası’na 20 bin YTL ve Malatya Minibüsçüler Odası’na ise 45 bin YTL nakit yardımında bulunduğunu kaydetti.

Keskin, son olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından Malatya Kahveciler Odası’na 15 bin YTL nakit yardımında bulunduğunu aktararak, çeki Kahveciler Odası Başkanı Hacı Karanfil’e teslim etti.

Keskin, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nu tarafından son 1 yılda Malatya’daki odalara aktarılan nakit yardımının 112 bin YTL olduğunu, ayrıca alınan 2 adet kurtarıcının buna dahil olmadığını söyledi.

Malatya Kahveciler Odası Başkanı Hacı Karanfil, yeni bina almalarına yapılan yardımdan dolayı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Derviş Günday’a ve Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin’e teşekkür ettiklerini kaydetti.