“Esnaf Odalarını Yapılandırmamız, Güçlendirmemiz Lazım”

Esnafı, ezici rekabete karşı korumaları gerektiğini belirten Bakan Tüfenkci, küçük esnafın e-ticarette yer alması gerektiğine işaret etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bayburt’ta esnaf temsilcileri ile buluştu, AKP 18. Dönem Siyaset Akademisi’nin açılış dersine katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bayburt’a gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi Maliye Bakanı Naci Ağbal Bayburt Valiliği önünde karşıladı.

Tüfenkci ve Ağbal, beraberlerinde AKP Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Vali Ali Hamza Pehlivan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Bakanlar Tüfenkci ve Ağbal Bayburt Öğretmenevinde, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın esnaf dostu olduğuna dikkat çekti, esnafla ilgili bütün meselelerde hep esnaftan yana tavır aldıklarını, esnafın önünü açmak, esnafı yaşatabilmek adına olan düzenlemelere onay verdiklerini belirtti.

“KÜÇÜK ESNAF E-TİCARETTE YER ALMALI”

Esnafı, ezici rekabete karşı korumaları gerektiğini belirten Bakan Tüfenkci, küçük esnafın e-ticarette yer alması gerektiğine işaret etti ve şöyle konuştu:

“Özellikle küçük esnafımızı pozitif anlamda ayrıştırmamız lazım. Bu, şu demek değildir, esnafımızı geleneksel ticaretin kalıpları içerisinde gelişime kapalı olarak yaşatmayalım. Onu yeni gelişen ticaretin şartlarına uydurmamız lazım. Hatırlayın 50, 60 yıl önce semercilik diye bir meslek vardı. Bugün o semerciliği yapanlar var mı? Çok az, parmakla sayılabilecek kadar. Bu meslek öldü ama ne geldi yerine? Oto, koltuk döşemeciliği geldi, yani farklı yerlere evrildi. Şimdi de birçok mesleğimiz değişerek rekabetini sürdürecek bundan emin olun.”

Bakan Tüfenkci, PTT ile imzalanan protokole değindi, bu protokolle esnafı e-ticarette nasıl konumlandıracaklarından söz etti.

Tüfenkci: “E-ticaretin içerisinde esnafımızı nerede konumlandıracağız? Çünkü yeni bir trend ve şu anda Türkiye’de yüzde 3,5 gibi bir paya sahip, bu rakam gelecekte yüzde 12’lere yükselecek. Burada küçük esnafımız da mutlaka yer almalı. Büyük perakende sektöründe yer alanlar, büyük işletmelerimiz zaten kendi imkanlarıyla bunu yapıyorlar. İşte biz de yeni bir proje geliştirdik. Bu konuda PTT ile de protokol imzaladık. Bayburt’ta örneğin pestil satan esnafımızın e-ticaretteki masraflarını biz karşılayacağız. Siteyi biz oluşturacağız, çok küçük 30 lira, 50 lira gibi yıllık bedelle de o arkadaşlarımızın dükkanını e-ticarete taşıyacağız ve oradan bütün dünyaya satış yapmasının imkanını sağlayacağız. PTT senin tıklanmayla sattığın pestilin, sucuğun kargosunu yapacak, senden alacak, götürüp teslim edecek ve senin hesabına para geçecek.”

“BU ODALAR BU SİSTEMLE ÇÖKER”

Bakan Tüfenkci, esnaf odalarının yeniden yapılandırılması gerektiğine de dikkat çekti ve şöyle konuştu:

“Size yeminle söylüyorum, esnafsınız çok değil ben diyeyim 5 sene, siz diyen 3 sene bu odalar, bu sistemle çöker. Yeniden yapılandırmamız, güçlendirmemiz lazım. Gidip orada başkan olarak şuradan buradan para dilenen veya belediye başkanına ‘bana yer ver bina yapayım veya kiramı karşılayayım’ diyen oda başkanından esnaflara elbetteki bir fayda olmaz. Şu anda 3 bin 200 esnaf odası var. Bir çok odamızın üye sayısı 100-150-200 tane. 150’den tamamı aidat ödese yine giderini ödeyemezsin, hangi projeyi uygulayacaksın?”

ESNAF, HATAY’DAN AFRİN’E ZEYTİN DALI UZATACAK

Bakan Tüfenkci, bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi büyüttüklerini ifade etti, Afrin’e ciddi bir operasyon yapıldığını ve ekonominin bundan etkilenmediğini belirtti.

Tüfenkci, 14 Mart’ta esnaflarla birlikte Hatay’dan Afrin’e zeytin dalı uzatacaklarını belirtti ve sözlerini şöyle tamamladı:

“14 Mart’ta, 81 ilden gelen 2 bin 500 oda, esnaf ve kooperatif başkanımızla Hatay’dan Afrin’e zeytin dalı uzatacağız. Diyeceğiz ki ‘Hatay’dayız, devletin yanındayız.’ Esnaf kardeşlerimiz heybelerini doldurarak, oradaki esnaf kardeşlerimizle dayanışma ve Afrin’e de zeytin dalı uzatma adına orada olacak. Bütün esnafımıza şimdiden teşekkür ediyorum.”

“SİYASETİN ANAHTARI MİLLETTE”

Bakan Tüfenkci daha sonra Bayburt Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen, “AK Parti 18. Dönem Siyaset Akademisi” açılış törenine katıldı.

Tüfenkci, buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yola çıkan AKP’nin aynı zamanda bir dava partisi olduğunu belirtti, geçmiş dönemde AKP’nin önüne çıkartılan siyasi engelleri hatırlattı. Tüm engellerin millete gidilerek aşıldığını vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Siyasetin anahtarı millette, bu nedenle milletin hislerine tercüman olmamız lazım. Milletle yol yürüyüp millete kulağımızı kabartmamız lazım çünkü AK Parti milletin içerisinden çıkan bir parti. Bu partiyi bürokratlar, iş adamları, siyaset tüccarları, bezirganları kurmadı. Bu milletin bizzat kendisi kurdu ve millet de sahipliğini devam ettiriyor.” dedi

“2019 SEÇİMLERİ MİLAT OLACAK”

Tüfenkci, 2019 seçimlerinin Türkiye için bir milat olacağını vurgulayarak, “Bu noktada hem muhalefet hem bizler 2019’un önemini biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçerken bugüne kadar yaptıklarımızın heba olmaması için Türkiye’nin istikrarını koruyup istikbalini garanti altına alabilmesi için hem 2019 yerel seçimlerini hem de genel seçimlerini almalıyız. Bu bir zorunluluk. Onun için de herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerekiyor.” ifadesini kulandı.

Milletin takdirini kazanan işler yaptıklarının altını çizen Tüfenkci, şu değerlendirmede bulundu:

“2017’den itibaren ‘Ha bugün ha yarın seçim olacak’ diye habire birileri özellikle gündeme getiriyor. Niye? ‘Siz taşeronları işe aldınız, tam fırsat o zaman AK Parti seçimlere girecek.’ Oysa AK Parti’nin bir özelliği var, liderimizin ak kadrolara her zaman bir talimatı var, ‘Millete verdiğimiz sözü yerine getireceksiniz, tutamayacağınız sözü vermeyeceksiniz.’ Biz onu seçimleri hesaplayarak değil, sözümüzü tutmanın gayreti içerisinde verdik. Bazılarının aksine ben bunun, evet ilk etapta bir yük getiriyor ama bu Türkiye’nin altından kalkamayacağı bir yük değil. Bilakis bizim büyümemize de katkı sağlayacak bir düzenleme diye düşünüyorum çünkü biz siyaseti insanımızın mutluluğu için yapıyorsak bu düzenlemeleri maliyeti de olsa hayata geçirmemiz lazım.”

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