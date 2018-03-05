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Malatya Haber -

Esnaf Sicili Olana İndirim İçin TESK Kart

Esnaf Sicili Olana İndirim İçin TESK Kart
  • 05.03.2018
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından esnaf ve sanatkarların anlaşmalı işyerlerinde indirimli alışveriş yapmasını sağlaması amacıyla uygulamaya koyduğu “TESK Kart”ın Malatya’da tanıtımı yapılarak, dağıtımı başladı. TESK Kart’ı sadece esnaf sicili olanlar alabilecek.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) tarafından düzenlenen toplantıda TESK Kart’ın tanıtımı ve dağıtımı yapıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ile Esnaf Odası başkanlarının katıldığı toplantıda MESOB Başkanı Şevket Keskin; yaklaşık 2 yıllık bir çalışmadan sonra TESK Kart’ın uygulamaya geçtiğini belirterek, çalışmayı gerçekleştiren TESK Başkanı Bendevi Palandöken’e teşekkür etti.

Keskin,  “TESK Kart, Esnaf ve sanatkarlarımız ile ailelerinin işlerini kolaylaştırmak, üzerlerindeki maddi yükü azaltmak amacıyla, esnaf ve sanatkarların anlaşmalı üye işyerlerinden yapacakları alışverişlerde onlara indirim ve avantajlar sağlaması öngörülen bir karttır. TESK Kart ile başta akaryakıt, giyim, eğitim, sağlık olmak üzere birçok sektörde özel indirimler sunulmakta, kart sahipleri sektörlere özel fırsat ve kampanyalardan faydalanabilmektedir.” şeklinde bilgi verdi.

Keskin, “TESK kart ile esnaf siciline kayıtlı olan esnaf ve sanatkarlarımız ve aileleri anlaşmalı işyerleri ile indirimli ve puanlı alışveriş yapabilecekler.  TESK Kart’ın uygulama alanı geniş.  TESK Kart bir kredi kartı değil, TESK kart’ın her hangi bir yıllık aidatı da yoktur.  Tek koşul esnaf siciline kayıtlı olmaktır.  Ücretsiz olarak dağıtımı yapılacaktır. İsteyen esnaf ve sanatkarlarımız Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne gelerek TESK Kart’larını alabileceklerdir.” dedi.

TESK Kart için bir çok sektörde anlaşma yapıldığını belirten Keskin, özellikle akaryakıtta Lukoil firması ile sağlanan anlaşma kapsamında esnaf ve sanatkarların motorinde yüzde 8, benzinde ise yüzde 6 indirimden faydalanacağını belirten Keskin, Lukoil firmasının Malatya’daki bayilerinin bu indirimi uygulayacağını kaydetti.

Keskin, TESK Kartı esnaf ve sanatkarlar odası başkanları ile esnaflara dağıtımını yaparak, Malatya’daki uygulamayı başlattı.

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Yorumlar
  1. Vatandaş dedi ki:
    6 Mart 2018, 23:30

    Sadece benzin ve motorine… Lpg yakıt değilmi?

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  2. hasan balcı dedi ki:
    6 Mart 2018, 09:55

    hikaye

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  3. ahmet erdoğan dedi ki:
    6 Mart 2018, 09:18

    güzel bir çalışma olmuş emeği geçenlerden allah razı olsun

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  4. nazim dedi ki:
    6 Mart 2018, 08:38

    güzel çalışma geç de olsa .
    enerjiler le ilgili de bu tür çalışmalar bekliyoruz saygılar

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