“Esnaf ve İşadamlarının Elini Güçlendirecek”

AKP Milletvekili Şahin ESOB’u ziyaret etti. Oda başkanı Keskin, “Hükümetten ne istediysek aldık” dedi..

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve oda başkanlarını ziyaret ederek, görüştü. Ziyarette oda başkanları da hazır bulundu.

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Sahada gezerken almış olduğumuz bir takım sıkıntıları, pratikteki uygulamalardaki ortaya çıkan arızaları eksikleri, amacımız yasama çatısı altında TBMM’de bunu milletimizin lehine kazanıma döndürebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şuanda esnafımızla alakalı, arkadaşlarımızın da her gelişimizde belki bir çok kez yoğun bir şekilde talepleri vardı, özellikle bu sicil affının olması, gerçekten piyasayı rahatlatacak diye ben temenni ediyorum. Tabi yer yer insanlarımızın özellikle iş ve işlemlerinden kaynaklanan ticari sıkıntılarının kendi ödemelerine yansıması ile beraber, kredilerinde, bireysel bir takım ödemelerde, çeklerde, buna benzer devlet ile ilgili olan bankalara olan borçlarında, kredi kartlarında velhasıl bir takım gecikmeler oluyor, gecikmeler olunca da, tabi devlet bir kurallar manzumesinin ifa edildiği, inşa edildiği bir yapı. Bu yapı elbetteki üzerine düşeni ne yapıyor, yeri geldiğinde bazen esneklik gösterir, ama bazen de belli bir limiti kullandıktan sonra elbetteki takibe düşüyor. Bu konuda da ben esnaflarımızın özellikle sahada bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını hep ifade de ediyorlardı. Şuanda ticaret kısmına bakan bakanlığın da Malatya milletvekili bir kardeşimizin olması bizim elimizi daha da bu konuda güçlendirdi.

Şuanda yanılmıyorsam 7-8 bakanlığı ilgilendiren Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir torba yasamız var, o torba yasa içerisinde bunlar görüşülüyor. Ben eminim kısa bir süre içerisinde İnşallah aşağı yukarı 12 milyon insanımızı, 2 bin 500 civarında da şirketimizi ilgilendiren düzenlemeler var. Devlet bazen yer yer bir takım birikimlerin neticede tıkanan sistemi yeni baştan faal duruma getirmek için bazı noktalarda yeni düzenlemeler yapıyorlar. Bu yapılan düzenleme ile ben eminim geçmişe bir çizgi çekip, 6 ay içerisinde borçlarını ödeyen veya yapılandıran arkadaşlarımız bu aftan yararlanmış olacaklar. Malatya’nın cazibe merkezleri arasında yer almasını ben esnafımız ve işadamlarımızın elini güçlendireceği kanaatindeyiz. Bununla ilgili de son rötuşlar yapılıyor.” dedi.

Şahin, “Ülkemizi karıştırmaya çalışan bir takım süper güçler diyebileceğimiz emperyalist güçlerin özellikle bu ülkenin de Ortadoğu bataklığına benzer bir çizgiye çekilmesi için ellerinden gelen gayretleri gösteriyorlar. Ama şunu başaramadılar, kesinlikle burası ne bir Libya’ya benziyor, ne Mısır’a benziyor, ne Suriye’ye benziyor, ne Irak’a benziyor, Türkiye’nin kendine ve şahsına münhasır devlet olarak özellikle toplumsal bir birlikteliğe ne kadar ihtiyacımızın olduğunu tarihin böyle köklü bir gelenekleri içerisinde yetişen insanlarımız gerçekten Alevi’siyle, Sünni’siyle, Türküyle, Kürdüyle, zenginiyle, fakiriyle yeri geldiğinde yek vücut olmaya, tek yürek olmaya ne kadar ihtiyacımızın var olduğunu da zaten gösteriyorlar.” ifadelerini kaydetti.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, “İnşallah bu memleketin birlik ve beraberliğin ikimse bozamayacaktır. Kimsenin buna gücünün yetmeyeceğine yürekten inanıyorum. Türk milleti aç kalır. Susuz kalır, ama inancından, itikadından, devletinden asla ve asla taviz vermeyen bir yapının evlatlarıyız. Ceddimize baktığımızda biz 7 düvel ile savaşırken, bugün karşımıza 70 düvel çıkmış, onunla savaşıyoruz. Ama başaracağız, inanmak lazım, biz inanıyoruz, iman ediyoruz ki, Cenab-ı Allah’ta diyorki, bir şeye inanırsanız, iman ederseniz, onda başarılı olacaksınız. Türk milletinin başarılı olacağına ben yürekten inanıyorum. Ülkemiz 15 Temmuz’da gerçekten bizim tabirimizle yardan düşmüşken, Cenab-ı Allah elini atıp, tekrar yarın üzerine çıkarttı” dedi.

Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişimi ve sonrasında göstermiş olduğu duruşun çok önemli olduğunu da belirterek, “ Siyaseten Recep Tayyip Erdoğan’ı sevmeyebilirsiniz, ama bugün için, içinde bulunduğumuz ve karşı karşıya kaldığımız şu sürecin atlatılması için bayrağın için, ezanın için, milletin için, çocuğun için, geleceğin için Recep Tayyip Erdoğan’ı sevmeliyiz, biz seviyoruz. Milletimiz her zaman kendilerine destek olacaktır.” dedi.

Keskin şöyle devam etti:

“Ülkemiz ateş çemberi içerisinde. Ama hükümetimiz esnaf ve sanatkarımızın beklentilerini aşağı yukarı hepsini, yerli yerince yerine getirdi. Bundan dolayı sayın cumhurbaşkanımıza, sayın başbakanımıza, hükümetimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bir sicil affı bizim için çok önemli. 15 senedini ödemişsin, 1 senet kalmış, işi kötüye gitmiş, onu hemen kara listeye alıyorlar. İki kez sicil affı çıktı, ancak pek başarılı olunamadı. Ama bu sefer Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci ve milletvekillerimiz üzerinde çok duruyor. Bizim yılarca milletvekillerine söylediğimiz KOSGEB eliyle 1 yıl ödememiz 3 yıl vadeli faizsiz 50 bin TL kredi talep etmiştik, o da çıktı. ÖTV’siz araç istedik, ömür tüketen vergi dedik, bu konuyu da hükümet başardı. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Emeli olup da işine devam eden esnaf ve sanatkarımızın maaşından yüzde 15 oranında sosyal destek Primi kesintisi yapılıyordu. Bu gerçekten büyük bir haksızlıktı. Bu sorunumuz çok önemliydi ve bu sorun da çözüldü. Pazar ruhsatı tamamen kaldırıldı. Seyyanen yapılan zam yine çok önemliydi. Bu yapılanlar esnaf ve sanatkarımız için devrim niteliğindedir. Biz esnaf şurasını yaptığımızda, kendi aramızda 81 ilin birlik başkanları ile görüştüğümüzde, şunu söyledik, hükümetten neyi isteyeceğiz. Ne istediysek hükümetten aldık. Bir tek önemli sorun kaldı. Nakliyeci ve kamyoncu esnafımızdan K1 Belgesi diye 25 bin TL’ye verilen bir belge var. Bu belge 5 seneliğine veriliyor. Esnafımız işi bıraktığında, kamyonunu sattığında belgesinin parasını geri alamıyor, ya da başkasına devredemiyor. Sayın Başbakanımız Malatya’ya daha başbakan olmadan Sayın Cumhurbaşkanımız ile Malatya’ya geldiğinde, kürsüden indiği zaman dedim ki, ‘Başbakanlığınız hayırlı olsun, şu bizim sorunları da bir çözerseniz’ dedim, söz verdi. Sayın başbakanımız K1 belgesi konusunda Malatya’da söz vermişti ve bir neticeye varılmadı. Sayın başbakanımıza hatırlattığımız da, ‘Verdiğim sözün arkasını getiririm’ dedi.

Keskin, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile konuşurken Onkoloji Hastanesini istediğimde, ‘Bu proje 100 milyon TL, Malatya’ya gelir mi’ dendi. Hamdolsun, Onkoloji Hastanesi programa girdi. İkinci üniversite inşallah olacak, çevreyolumuz inşallah olacak. Vagon Onarım Fabrikasının yerini sayın cumhurbaşkanımızdan istedik. ‘Burası satılmayacak’ diye söz verdi. Burası kesinlikle satılmamalı ve TCDD’nin merkezdeki gar hariç tüm binaları oraya taşınmalı. Hızlı tren projesi de geliyor, sadece yolcu peronları kalsın, diğer yük indirme, bindirme ve-atölyeler Vagon Onarım Fabrikasına taşınmalı. Merkezde kalan yerlerde yeşil alan olarak belediyeye devredilmeli.” diye konuştu.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com