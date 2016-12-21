“Esnaf ve Sanatkarla İç İçeyiz”

Vali Mustafa Toprak, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram’ı makamında kabul etti.

Birlik hakkında Vali Toprak’a bilgiler veren Başkan Bayram, Bölge Birliğinin Malatya, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Muş illeri ile bu illere bağlı ilçelerle birlikte toplam 24 kooperatif ortağı bulunduğunu, birliğe bağlı kooperatiflerin bir kısmının çeşitli sebeplerden dolayı kapalı olduğunu ve bunların dışında kalan 18 kooperatifin halen faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Gündeme ilişkin olarak da konuşan başkan Bayram, ülkemizin ve Malatya’ nın 15 Temmuz’da büyük bir badire atlattığını bunda da Vali Toprak’ın büyük katkılarının olduğunu ifade ederek ayrıca minnet ve teşekkürlerini iletti. Son günlerde meydana gelen terör olaylarına da değinerek Vali Toprak’ın ve emniyet güçlerinin sayesinde Malatya’da herhangi bir sıkıntının olmadığını, örnek teşkil eden bir birlik ve beraberlik sergilediklerini ifade etti.

Vali Toprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu belirtip, 15 Temmuz ve sonrasında esnaf ve sanatkârların göstermiş olduğu duruşa bir kez daha teşekkür etti.

Esnaf ve sanatkârın ülkenin en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu da ifade eden Vali Toprak, göreve başladığı günden bu yana her zaman esnaf ve sanatkârlarla içe içe olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtirken kooperatiflerinde esnaf ve sanatkârlara vermiş olduğu destek ve katkıyı da takdirle karşıladığını ifade etti.

Vali Toprak, esnaf ve sanatkârların her türlü sorun ve taleplerinde de desteğini esirgemeyeceğini ifade ederken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ nin de Malatyalı olması münasebeti ile Malatyalı esnaf ve sanatkârların sorununun çözümü noktasında avantajlı olduklarını ifade etti.

Toprak, “Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’ nin Malatya’nın bir evladı olarak bu güne kadar ilimizin her türlü sorunun çözümünde ve taleplerinin karşılanmasında bizlerin yanında olması, bizlere destek vermesi ve katkı sunmasından dolayı her zaman için kendisine müteşekkiriz.” dedi.

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