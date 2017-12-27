Esnafa ‘Seks Tuzağı’na 4 Tutuklama

BAŞKA ŞANTAJ KURBANLARI DA OLABİLİR: Malatya’da bir esnaf, kendisini evine eden kadının şantaj tuzağına düştü. Şantajcıların istediğini yaptıktan sonra serbest kalınca Asayiş Şubesi’ne giderek şikayetçi olan esnafın ifadesi sonucu yakalanan 2’si kadın 5 şantajcıdan, 4’ü tutuklanırken, 1’i serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, olay şöyle gelişti; Malatya’da esnaflık yapan yaşlarındaki A. adlı şahıs, kısa süre önce tanıştığı ve sabah kahvaltıya davet eden G.Ş. adlı kadının evine gitti. Esnaf ve G.Ş., birlikte kahvaltı yaptıktan sonra, kadının cinsel birliktelik talebi üzerine A. soyunmaya başladığı sırada eve 3 erkek ile bir kadın geldi. Erkek şahıslardan birisi, “Bu kadın benim nişanlım. Bunu kan temizler” diye tehdit ettikten sonra anlaşabileceğini söyledi. A., yapılan şantaj ve tehdit sonucunda üzerindeki 2 bin 500 TL paranın yanı sıra otomobilinin anahtarını verdi, ayrıca 10 bin liralık da çek imzaladı.

Evden ayrıldıktan sonra Asayiş Şubesi’ne giden A., başından geçenleri anlattı ve şikayetçi oldu. Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 2’si kadın olmak üzere toplam 5 şüpheliyi gözaltına alındı. Şantaj yoluyla A.G.’den elde edilen para, çek, oto anahtarı şüphelilerin üzerinden çıktı.

Polisteki sorgularının ardından Adliye’ye sevk edilen şüphelilerden, esnafı evine davet eden G.Ş. adlı kadın ile N.Ö., V.D. ve Y.G. adlı şahıslar, “Nitelikli Yağma ve Şantaj” suçundan Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.G. adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

-BAŞKA KURBANLAR DA OLABİLİR..

Bu arada, Malatya’da benzer olaylarında olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu tür şantaj ve yağma suçlarına maruz kalan vatandaşların Emniyete ya da Savcılığa giderek şikayetçi olmaları istendi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com