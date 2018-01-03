“Esnafın Büyük Sorunu Kara Liste”

Esnaf ve sanatkarın 2017’deki en büyük sorununun kara liste uygulaması olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ”2018’den beklentimiz etkin sicil affının çıkarılması ve tüm bankaların zorunlu olarak bu affı uygulamaya koymasıdır. Devlet esnafa destek veriyor, kaynak var ancak sicil affı uygulanmadığı için esnaf ve sanatkarımız krediye ulaşamıyor. Esnafın krediye ulaşmasının önündeki engeller bir an önce kaldırılmalı. Çıkarılacak yeni yasa ile tüm bankaların sicil affını uygulamaya koyması zorunlu olmalı. Esnafın geleceği, bankaların keyfine bırakılmamalı” dedi.

Yeni yılda kredi bekleyen esnaf ve sanatkarın önünün açılması gerektiğine işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçmişteki borçları nedeniyle bankaların kara listesine giren esnafımız krediye ulaşırken engellerle karşılaşıyor. Devlet destek veriyor, kaynak var ancak kara listede ismi yer alan esnaf kredi kullanamıyor. Esnaf ve sanatkarımızın krediye ulaşması için etkin bir şekilde uygulanacak sicil affına ihtiyaç var. Sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkar krediye ulaşırsa dükkanını kapatmak zorunda kalmaz. Esnaf krediye ulaştıkça işini büyütür, istihdama katkı sağlar ve işsizlik azalır. Esnafın durumunun iyi olması ekonominin de iyi olması demektir” şeklinde konuştu.

“Kredi kullanmaya hak kazanan 92 bin 302 işletme elendi”

Şimdiye kadar çıkarılan sicil affının bankalar tarafından tanınmadığını söyleyen Palandöken, “2003, 2009 ve 2017 yıllarında üç kez sicil affı çıkarıldı. Ancak bankaların büyük çoğunluğu bu sicil affına uymuyor. Esnaf ve sanatkarımız geçmiş dönemdeki tüm borçlarını temizlese dahi isimleri kara listede yer almaya devam ediyor. KOSGEB kredi faiz desteğine başvuran 770 bin 976 KOBİ’den 460 bin 167’si kredi almaya hak kazandı. Ancak belirlenen 9 banka tarafından 92 bin 302 işletme elenerek, 367 bin 865 KOBİ’ye kredi kullandırıldı. Yani kara liste yüzünden 92 bin 302 işletme elenmiş oldu. Esnaf ve sanatkarın kredilere ulaşması sudan sebeplerle engelleniyor. Yeni yılda etkin bir sicil affı yasası çıkarılarak tüm bankaların sicil affına uymasının zorunlu hale getirilmesi gerek. Bu uygulama, hem esnafın geleceği hem de ekonominin canlılığı bakımından büyük oranda etkili olacak” ifadelerini kullandı.

Ankara, iha