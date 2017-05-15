Esnaflara Vergi Taksidi Uyarısı

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret ederek, 6736 sayılı Kanuna göre borçlarını yapılandıran mükelleflerin 2. taksitlerini ödemeleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ve oda başkanlarının da bulunduğu ziyarette konuşan Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, “Geçen sene bu 6736 sayılı yeniden yapılandırma yasası çıkartılmıştı. Bu çerçevede bu ayın sonu itibariyle ikinci taksitlerin ödenmesi gerekiyor. Normal ikinci taksitler ne zaman ödenecekti? Şubat ayında ödenecekti. Ama yaşadığımız malum süreçlerden dolayı hükümetimiz böyle bir karar aldı. 6736 sayılı Kanuna geçici bir madde ekleyerek ilk taksitini ödemeyenlere veya birinci taksiti ödeyip, ikinci taksiti bekleyenlere Ocak ayında yapılan değişiklikle bütün ödemeler mayıs ayına ertelendi. Ondan sonraki taksitlerde 47er ay ötelenmiş oldu. Dolayısıyla şuana kadar hiçbir mükellefimiz için yasadaki hakkını kaybetme gibi bir durum söz konusu değil. Bu Mayıs ayı içerisinde biz Maliye teşkilatı olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı olarak mükelleflerimize bu hususu hatırlatmak için geniş bir kampanya yürütüyoruz. Şuanda TBMM’de yeni bir yapılandırma yasası var, mükellefler şöyle bir yanılgıya düşüyorlar; ‘Ben eski yapılandırmanın taksitlerini ödemezsem, yeni bir yapılandırma çıkıyor’ gibi algı içerisinde olduğunu gördüm. Bu yanlış bir düşünce. Çünkü daha önce yasaya başvurmuş olan mükelleflerin hiçbir şekilde önceki dönemler için yeniden başvurma şansı vermiyor yeni yasa. Sadece Haziran 2016’dan sonraki dönemde ödeyemediği borcu kaldıysa, sadece o yeni dönemdeki borçlar için başvurabilecekler.” Dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Vergi Dairesi Başkanı Yunus Polat’a bilgilendirme ziyareti için teşekkür ederek, “Esnaf ve sanatkar camiası vergisini her şeyden önce tutar, devlete borcunu öder. Çağasının çocuğunun nafakasında keser, ama devlete olan hükümlülüğünü yerine getirir. Buna yürekten inanıyorum. Bütün esnaf kardeşlerimize buradan çağrıda bulunuyorum; hükümetin vermiş olduğu bu imkandan yararlansınlar ve cezai müeyyidelere maruz kalmamaları için Vergi Dairesine başvurarak işlemlerini yapsınlar. Bu bilgilendirmelerin sık sık yapılması ve vatandaşın kafasındaki soru işaretlerinin çözülmesi önemlidir. Malatya Vergi Dairesi Başkanlığına yapmış oldukları bu bilgilendirmeden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kaydetti.

-Yeni Malatyaspor ‘un başarısı…

Keskin, Yeni Malatyaspor’un süper lige çıkışını da tebrik ederek; “Öncelikle Yeni Malatyaspor’un süper lige çıkışında emeği olan tüm katmanlara, yönetime, teknik heyete ve futbolcu kardeşlerimize, taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Futbol takımımızın süper ligde çıkışının Malatya’da herkese bir geri dönüşümü olacak. Malatya’mız artık süper ligde. Son maçımızı da komşu kardeş şehrimiz Sivas’ta oynayarak güle oynaya Malatya’ya döneceğiz. Ama asıl önemlisi bundan sonraki aşamadır. Takımın süper ligde kalıcı olması için gereken önlemlerin ve çalışmaların yapılması gerekiyor.” diye konuştu.

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