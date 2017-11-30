Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akpınar İşhanı esnafları ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, burada esnafların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan, esnaf ziyaretleri kapsamında Akpınar İşhanı’nda ki esnaflarla bir araya geldi. Başkan Gürkan, Akpınar İşhanı içinde bulunan esnafların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, zaman zaman esnaflarla bir araya geldiğini belirterek, “Esnaflarımızla bir araya geldik. Bu hanın içerisindeki işyeri sahiplerimizin dertlerini sıkıntılarını dinledik. Daha önceleri kendileri bizleri ziyaret etmişlerdi. O ziyaret esnasında da burada karşılaşmış oldukları sorunları bizlere ifade ettiler. Bizde bizzat hanı gelip yerinde görüp, problemleri yerinde incelemek maksadıyla ilgili arkadaşlarımızla birlikte hana geldik. Burada homojen bir yapı var. İnsanların birbirlerine karşı tesanüt duyguları üst seviyede. Birbirini seven, aynı zamanda burada bir mekan oluşumu noktasında Akpınar işhanı Malatya nezdinde de kimliksel bir önemi var. Burada arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yapsınlar. Artık buranın boyama mı, badana mı, giydirme mi nasıl bir düzenleme yapılacağına dair bir çalışma yapsınlar. Özellikle iş yeri tabelaları ile ilgili bir çalışma yapılsın. Örnek bir çalışma yapsınlar. İnşallah güzel bir örnek olur. Daha sonrada diğer iş hanlarımız olsun, iş yerleri olsun, sokaklarımız olsun, bu konuda çalışmalarımızda Kültür Müdürlüğümüz tarafından devam ettirilecektir. Bitirilmiş olan geçmiş dönemdeki Şemsiye Sokak bir fenomen oldu, bir Malatyaspor sokak fenomen oldu. Bundan sonraki süreçte bir şiir sokağı, şair sokağı, sanat sokağı, Yeşilçam sokağı, Malatyalı sanatçıların sokağı şeklinde hem Malatya’nın kültür hafızasını korumak, hem Malatya’nın belleğini korumak, hem Malatya’nın kimliğini korumak anlamında önemli bir çalışma olacaktır diye düşünüyorum. Buradaki çalışmalarda buranın en az kültürel kodlarına ve değerlerine sadık kalarak bir çalışma olursa, hem buradaki insanların rahat etmesi anlamında, hem birbirlerine olan kaynaşması anlamında, hem de buradaki verilecek hizmetin daha nitelikli, daha kaliteli daha, hijyenik koşulları olması noktasında faydalı olacağı kanaatindeyim. Buradaki çalışmalarda da arkadaşlarımızın hassasiyet gösterecek temel noktada, buradaki esnaflarımızın ortak görüşünü alarak üçüncü bir yaklaşımla sonuca gitmeleridir. Yoksa birinin dediğini yapıp, ötekinin dediğini yapmadığımız zaman yapılan bir işin anlamı da olmaz. Dolayısıyla buradaki iş hanındaki iş yeri sahiplerinin de, burada işverenlerde ortak bir mutabakat sağlandıktan sonra neticeye vesile olursak daha iyi olur diye düşünüyorum” dedi.

Esnafların birlikteliğine dikkat çeken Başkan Gürkan, “Bugün Akpınar esnafımızla buradaki iş yeri arkadaşlarımızın bize göstermiş olduğu teveccühünden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Malatya’mızın hakikaten birliği, beraberliği açısından, nezaketi, nezahati açısından ve de sofrası açık cömertliği açısından güzel bir örnek. Ve Malatya hep böyle güzellikleri ile tanınan bir şehir. Allah bu güzellikleri muhafaza etsin. Daha da artırarak devam etmesini diliyorum ve bütün esnaf arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Cemal Gürsel Mahallesi’nde bazı evlerin işaretlendiği yönündeki sorusunu da yanıtlayan Başkan Gürkan, olayın provokasyondan ibaret olduğunu belirterek, “Bütün insanlar kıymetlidir. Biz yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. Bunun mezhebidir, dinidir, dilidir, geldiği yerdir, kökenidir, biz bütün müminler kardeştir diyoruz. Battalgazi’de, bölgemizde böyle bir şey olmamıştır. Malatya’mızda da bu olduğu kanaatinde değilim. Biz ilgili arkadaşlarla görüştük zannedersem on üç ev de böyle bir işaret bulgusu var. Bu on üç evde de bu bir provokasyon olduğuna inanıyorum. Yoksa kimse böyle şeylerden bir medet ummaz. Bu tür işlere de kimse tevessül etmez” diye konuştu.

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