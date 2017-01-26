Esnaftan Yine Parkmetre Protestosu

Malatya’da parkmetre uygulamasını protesto eden esnaf yolu trafiğe kapattı.

Niyazi Mısri Mahallesi esnafları parkmetre uygulamasını yolu araçları ile trafiğe kapatarak protesto etti. Mahalle esnafları sokaklarının Malatya Büyükşehir belediyesi tarafından parkmetre uygulamasına açılmasının kendilerini mağdur ettiğini söyleyerek araçları ile trafiği kapattılar. Esnaflar, parkmetre şirketi çalışanlarının kendilerinden araçlarını dükkanlarının önüne park etmeleri karşılığında 10 TL ücret istediğini ileri sürerek duruma tepki gösterdiler.

“Esnaf dayanamadı yolu kapattı”

Niyazi Mısri esnaflarından Ramazan Özer, parkmetre uygulamasına tepki göstermek için yolu kapattıklarını söyledi. Özer, “Mahallemizi haksız parkmetre uygulamasından dolayı kapattık. Araçlarımızı kendi dükkanlarımızın önüne park edebilmek için ücret ödemek zorunda kalıyoruz. Bunun haksız bir kazanç olduğunu gördüğümüz için araçlarımızı yolun ortasına çekerek yolu kapattık. Muhatap bulamıyoruz. Gelsinler bu soruna bir el atsınlar. Biz bu binaları yapıldığında otopark ücreti ödedik zaten. Kapımızın önüne aracımızı koyduğumuzda ceza yazıyorlar. Esnaf dayanamadı yolu kapattı” diye konuştu.

“Bunun adı değnekçiliktir, başka bir şey değil”

Esnaf Şenol Ergöz de yeni ihale ile iş yerlerinin bulunduğu sokağa parkmetre konulduğunu kaydederek, “Eskiden burada parkmetre yoktu. Yeni ihale ile parkmetre koydular. Biz mahallemizde parkmetre istemiyoruz. Otoparklar 4 lira iken şurada akşama kadar bizden 10 lira alıyorlar. Bir giriş-çıkışa 1 lira istiyorlar. Biz buranın esnafıyız. Günde 40 kere girip çıkıyoruz. Böyle bir şey Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Bunun adı değnekçiliktir, başka bir şey değil. Tepkimiz bundan dolayı. Ne yapacağımız şaşırdık. Yol vergisini veriyoruz, dükkan vergisini veriyoruz, bir de üstelik otopark parası vereceğiz” şeklinde konuştu.

Eylemini uzun süre sürdüren esnaflar, polisin yolun açılmasını istemesiyle yolu tekrar trafiğe açtı.

iha