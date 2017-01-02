Esnaftan Parkmetre Tepkisi
Malatya’da esnaflar parkmetre uygulamasını yolu araçları ile trafiğe kapatarak protesto etti.
Malatya’da Halep Caddesi Göktuğ sokakta bulunan esnaflar sokaklarının Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Parkmetre uygulamasına açılmasına tepki göstererek yolu araçları ile trafiğe kapattılar.
Esnaflar özel şirket yetkililerinin parkmetre uygulaması tabelasının mahalleye yerleştirilmesine izin vermeyerek bunun haksız kazanç olduğunu belirttiler.
Malatya’da Halep Caddesi Göktuğ sokakta iş yeri olan esnaf Gazi Şeker parkmetre uygulamasına tepki göstermek için yolu kapattıklarını söyledi. Şeker, “Mahallemizi park metreden dolayı kapattık. Daha öncede böyle bir uygulama yapılmıştı. Bunun haksız bir kazanç olduğunu gördüğümüz için araçlarımızı yolun ortasına çekerek yolu kapattık. Belediyeden muhatap bulamıyoruz. Gelsinler bu soruna bir el atsınlar daha önce nasıl çözmüşlerse gelip yeniden çözsünler” diye konuştu.
Esnaf Celal Yerli de yeni ihale ile iş yerlerinin bulunduğu sokağa parkmetre uygulamasının konulduğunu kaydederek, “Eskiden burada parkmetre yoktu. Yeni ihale ile parkmetre koymuşlar. Bizde mahallemizde park metre istemiyoruz. Görüşeceğimiz muhatap bulamıyoruz. Şimdi belediye gideceğiz” şeklinde konuştu.
iha
yolu bile paralı yaptılar bunlar para para der napolın gıbi
Asil esnafin dukkanin onune tas, kuka vs koyarak kendi arabasi ya da musterisi icin yer ayirmasina(sorsan hepsine 24 saat mal geliyo) bi onlem alinmali. Madem kaldirim ve yollar devlete ait , buralar esnafin tekeline birakilmamali. (Boyle yapmayan esnaflari tenzih ederim)
Bence burada haksız bir itiraz var, esnaf kendi aracını sabahtan bırakıp akşama kadar orayı işgal ediyor, orada işi olan vatandaş ise mağdur oluyor. Paralı olduğu için işine gelmiyor. Aslında düşünse kendi dükkanı iş yapacak, orada bir sirkülasyon olacak.
Çok haklısın.olay bu şekilde.
Esnafta bu konuda samimi değil. Mağazalarının bulunduğu caddelere/sokaklara sadece kendileri park etmek istiyor. Başkasına hayat hakkı tanımıyorlar. Çoğunun amacı oralara bidon, kova gibi şeyler koyup kimseyi park ettirmemek. Hatta park eden araçları da çizdikleri oluyor. Yani parkmetre bahane. Parkmetre güzel bir hizmet. Yurtdışında onlarca yıldır uygulanıyor. Şehirlerimizde de herhangi bir art niyete mahal vermeden uygulanmalı.
Aynen katılıyorum,
HELAL OLSUN GÜZEL MALATYAMIN GÜZEL ESNAFINA İNŞALLAH TÜM ESNAF İZİN VERMEZ BU HARAÇ KESENLERE
Sokakları kiraya vereceklerine katlı otopark yapmayı düşünecek kadar akıl neredeeeeeee
Yakında vatandaşın evlerini de Suriyelilere kiraya verirlerse şaşırmayın