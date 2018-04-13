ESOB Başkanlığına İki Aday Daha

Halen aynı zamanda Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı olan Şevket Keskin’in başkanlığını yaptığı, yeniden aday olduğu Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (ESOB) 1 Mayıs’ta yapılacak genel kurulu öncesi, Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre ve Attarlar Odası Başkanı Sinan Cavlak da başkan adaylıklarını açıkladılar.

PAZARCILAR ODASI BAŞKANI..

Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Başkan Emre, yaptığı açıklamada, Malatya’da esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinde bir değişim, dönüşüm ihtiyaç olduğunu belirterek, “Malumunuz üzerine ilimizde mevcut 39 meslek odası olağan genel kurulunu yaptı. Bizlerde 1 Ocak’ta genel kurulumuzu yaptık.Tekrar üyelerimizin teveccühü ile görevimize devam etmekteyiz. Hala Türkiye sebzeciler meyveciler ve seyyar pazarcılar federasyonu yönetim kurulu üyeliğimizde devam etmektedir. 1 Mayıs‘ta tarihinde mevcut yönetimin almış olduğu karar doğrultusunda MESOB seçimleri yapılacaktır. Yaptığımız istişareler neticesinde ilimiz esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinde değişim, dönüşüm ve bir yenliğe ihtiyaç olduğu gerçeği artık kendini iyiden iyiye hissettirmektedir. Bu itibarla, 1 Mayıs’ta yapılacak esnaf ve sanatkarlar odaları birliğine adaylığım” şeklinde konuştu.

ATTARLAR ODASI BAŞKANI..

Malatya Attarlar Esnaf Odası Başkanı Sinan Cavlak, 1 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Malatya Esnaf Odaları Birliği (MESOB) seçimlerinde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Attarlar Odası Başkanı Sinan Cavlak, Malatya’da bir otelde basın mensupları ile bir araya gelerek, adaylığını açıkladı. Cavlak, açıklamasında “Bildiğiniz gibi Malatya’ Türkiye’nin tarım sanayide ticarette bir bütün olarak, sosyal ve ekonomik hayatında önemli şehirlerimizden birisidir. Bu Şehrin ve ülkenin gelişip serpilmesinde esnaflarımızın önemli ve tartışmamız bir yeri vardır. Esnaflarının iyi öğütlendiği ve kendi içinde yardımlaşarak şehrin ve ülkenin yönetime katabildiği şehri ve ülkelerinin çok daha hızlı ve gelişme şehri içerisine girebilmektedir. İçte bu ülke ve vizyondan hareketle şehrimizde yönetişim mantığıyla çalışan sadece bazı kişilerin değil, bütün esnafın sürece katılacağı ve şehrimizin ticaret hayatını çok daha ileriye taşınmasına katkı sağlayan bir Esnaf ve sanatkarlar odalar birliği (MESOB ) oluşturmak amacıyla 1 Mayıs’ ta gerçekleştirilecek birlik başkanlığı seçiminde adayım. Amacımız bütün esnafımızla bütün odalarımızla, bütün kamu özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmek onlarla istişare yapmak ve şehrimizin ticaret ilgili birikimini potanseyelini ve dinamiklerini hareket geçirmektir. Süreç bizim acımızdan olumlu sonuçlanırsa Bütün Esnaflarımızla odalarımızla istişareler yapılarak şehrimizin ticaret hayatını nasıl daha ileriye taşınacağı konusunda bir yol haritası çıkarılacak ve bir eylem planı hazırlanacaktır. Amacımız her kesim birlikte katılabileceği birlikte, konuşan bildiği ve birlikte yönetebildiği güçlü bir birlik oluşturmak” şeklinde konuştu.

iha- malatyahaber.com