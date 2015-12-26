Esrar Ele Geçirildi
Narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Narkotik Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik olan yapılan çalışmalar sonucu, F.B. isimli şahısta 1 kilo 268 gram esrar maddesi ele geçirildi. F.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
F.B.’nin, ‘Satmak maksadıyla esrar maddesi bulundurmak’ suçundan hakkında hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.
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