Polis tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 10 kilo 532 gram esrar ele geçirildi ve yakalanan 3 kişi adliyece tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü’nün bu operasyona ilişkin açıklaması şöyle:



“Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturma kapsamında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti ve Nakline yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 19.05.2012 günü ilimiz merkezinde yapılan çalışmalarda E.A., R.C. ve A.M. isimli şahıslardan daralı toplam 10 kg 532 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiş, şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Gözaltına alınan E.A., R.C. ve A.M. isimli şahıslar “UYUŞTURUCU ESRAR MADDESİ BULUNDURMAK VE NAKLETMEK” suçundan hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte 20.05.2012 günü sevk edildikleri adli makamlarca TUTUKLANMIŞLARDIR.”



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