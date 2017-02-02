Esrar Maddesi Ele Geçirildi

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“29.01.2017 günü kontrol noktasında durdurulan otobüste Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan arama neticesinde O.K. isimli şahıstan toplam daralı 4 kilo 650 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiş, konu ile ilgili O.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alman şüpheli hakkında “TCK. 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak) suçundan hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte 29.01.2017 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.”

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