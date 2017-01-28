Esrar ve Kaçak Sigara Ele Geçti
Kale ilçesinde 3 kilo 30 gram esrar ve 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kale ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede yürütülen yol kontrollerinde şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol ediliyor.
Yapılan uygulamalarda Diyarbakır’dan İstanbul’a gittiği tespit edilen otomobilde ekipler yaptıkları aramada 3 kilo 30 gram esrar ve 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Aracında esrar bulunan şüpheli E.N gözaltına alınırken, kaçak sigara şüphelisi A.K ise jandarmadaki sorgusunun ardında serbest bırakıldı.
AA
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."