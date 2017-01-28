Esrar ve Kaçak Sigara Ele Geçti

Malatya’da restoran işleten genç bir girişimci, çocuklara balığı sevdirmek için alabalıklı pizza yaptı. Genç girişimci Ali Eren Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990’ların başında restoranda alabalık satmaya başlayan dedesi Ali Çiçek’in, bir...