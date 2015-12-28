Esrarengiz Kundaklamalar

Sanayi Sitesinde kazaya karışmış ve hurda halde bekleyen 2 adet otomobil 1’er saat ara ile kundaklandı. Emniyet ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

İlk olay, Pazar gecesi saat 21.00 sularında Sanayi Sitesinde Sanayi Camii’nin arkasındaki caddede kaldırım kenarında hurda halde bekleyen ve plakası üzerinde bulunmayan Kartal marka otomobil kundaklanarak ateşe verildi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede araçtaki yangını söndürdü ve bitişiğindeki park halindeki araca yangının sıçramasını önledi.

Polis ekipleri kundaklanan ilk araç ile ilgili olarak çalışmasını yürütürken, bu kez saat 22.00 sularında Sanayi Camii’nin karşısındaki sokak içerisinde park halindeki bir araç kundaklandı. Yaklaşık 3-4 aydan beri işyerinin önünde duran hurda haldeki 23 EY 495 plakalı otomobilin kundaklanma sonucunda yandığı belirtildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürürken, polis ekipleri, yangın sönene kadar olayın terör bağlantılı olabileceği ve bölgede bomba bulunabileceği gerekçesiyle uzun süre araca yaklaşmadılar.

Kundaklanan her iki aracın da hurda olması dikkat çekerken, polis ekipleri olayın esrarını çözmek, meçhul şüpheli veya şüphelileri yakalamak için bölgede bulunan işyerlerinin kamera görüntülerini incelemek üzere toplamaya başladı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.