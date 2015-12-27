Esrarla Yakalandılar

Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, üzerlerinde, araba ve evlerinde yapılan aramada esrar bulunan iki şahsın yakalandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden operasyonla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik olarak;

10.09.2010 günü il merkezinde yapılan operasyonlarda 2 şahıs yalanmış şahısların ikamet, araba ve üstlerinde yapılan aramalarda toplam 1 Kg 23 Gram esrar maddesi ele geçirilmiştir.

Yakalanan şahıslar 11.09.2010 günü UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK, BULUNDURMAK VE NAKLETMEK  suçundan adli makamlara sevk edilmişlerdir.

Malatya Emniyet Müdürlüğü olarak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kaçakçılığı ile mücadelede, halkımızın desteği her geçen gün daha da önem arz etmekle birlikte bu mücadele kapsamında yardımcı olmak isteyen herkesin 155 Polis İmdat Telefonu veya Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılan 0 422 322 31 12 numaralı telefon ile irtibat kurmaları, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin korunması ve bir insanlık suçu olarak kabul edilmiş olan uyuşturucu konusunda mücadelede en önemli adım olacaktır.”