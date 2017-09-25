“Etkinliği İstişare Etmeye Geldik”

Malatya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, 1-5 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan Malatya Tanıtım Günleri etkinliği konuşuldu.

1-5 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan Malatya Tanıtım Günleri dolayısıyla Malatya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ziyarette konuşan Malatya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Durmuş, yapılacak olan tanıtım günleri hakkında bilgiler vererek, “Bugün İstanbul’dan Malatya’ya çok kıymetli Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin beyi ziyarete geldik. Ziyaret sebebimiz İstanbul’da 1-5 Kasım tarihleri arasında Yeni Kapıda yapacağımız Malatya Tanıtım Günleri ile ilgili istişare etmeye geldik. Sayın başkanıma da teşekkür ediyorum. Bu konuda İnşallah bize oradaki tanıtım noktasını Battalgazi Belediyesi olarak her konuda İnşallah destek sağlayacak. Bizde o noktada İstanbul’da alt yapısını hazırlıyoruz Malatya Dernekleri Federasyonu olarak. Bu konuda istişareye geldik. Biz bu vesile ile de İnşallah İstanbul’da yapacağımız Malatya Tanıtım Günlerine tüm hemşerilerimizin gerekli ilgi alakayı göstermelerini bekliyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yılmaz bey ve arkadaşları Malatya’nın tanıtımı noktasında 1-5 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da ki Yeni Kapıda yapılacak tanıtım noktasında bizim bu konuda nasıl bir materyalleri ile oraya katılacağımız noktasında bir istişare amacıyla buraya gelmişler. Kendilerine bu vesile ile tekrar hoş geldiniz diyorum. Biz bu konu ile ilgili Kültür Müdürlüğümüzdeki yetkili arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacaklar. İnşallah Malatya’nın tanıtımı, Battalgazi’nin tanıtımı noktasında Yeni Kapı’da yapılacak o stant ve içeriği anlamında arkadaşlarımız bir çalışma yapacaklar. O çalışmalar Yılmaz bey ile istişare edilecek. Ve netice itibariyle İstanbul’da Yeni Kapıda Malatya’nın en üst seviyede tanıtılması, Battalgazi’nin en üst seviyede tanıtılması noktasında gerekli çalışmalar yapılacaktır diye düşünüyorum. Ben tekrar Malatya’nın tanıtımı noktasında göstermiş olduğu gayretten dolayı Yılmaz Beye ve MADEF yetkililerine teşekkür ediyorum. Kendilerini burada görmekten ve ağırlamaktan dolayı da büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Bülten