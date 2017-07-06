Evde Gece Yarısı Yılan Avı
Evinde gece yarısı yılan gören vatandaş, itfaiyeden yardım istedi ve gelen görevliler, 1.5 metrelik yılanı evin salonunda yakaladılar.
Olay, Yazıhan ilçesine bağlı Aşağı Boyaca Mahallesi’nde (köyünde) meydana geldi. Önder Yiğit’e ait evde gece yarısı yılan olduğunu farkeden ev sahibi, hemen itfaiyeden yardım istedi. Aşağı Boyaca’ya giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye görevlileri, özel ekipmanlarla evde yılan aramaya başladı. Aramalar sırasında salonda ortaya çıkan yılan, halı üzerinde görevliler tarafından yakalandı.
Su bidonuna konulan yılan, daha sonra mahalleye uzak bir noktada doğaya salıverildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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