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Malatya Haber -

“Evi Ateşe Verdi Gitti” İddiası

“Evi Ateşe Verdi Gitti” İddiası
  • 16.12.2017
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Malatya’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişinin evini ateşe verip gittiği ve çıkan yangının komşularının ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince söndürüldüğü bildirildi.

Olay, Başharık Mahallesi Göktürk Sokak içerisinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Yangın çıkan eve komşu olan vatandaşların iddiasına göre; evde oturan ve madde bağımlısı olan A.S. adlı şüphelinin aynı anda evin odalarını ateşe vererek, evden ayrıldığı ileri sürüldü.

Yangın üzerine büyük panik yaşayan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı ve çevreye sıçramadan söndürüldü.

Polis ev sahibini yakalamaya çalışırken, soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

 

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