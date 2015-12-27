Evin Bahçesinde Kenevir!..

Pütürge’de bir kişinin bahçesinde kenevir bitkisi ele geçirildi.



M.B. isimli kişinin evinde Jandarma tarafından yapılan aramada, bin 517 kök hint keneviri ele geçirildi. Aramada ayrıca; iki adet ruhsatı olmayan av tüfeği de bulundu. M.B. Jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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