Evin Bahçesinde Kenevir!..
Pütürge’de bir kişinin bahçesinde kenevir bitkisi ele geçirildi.
M.B. isimli kişinin evinde Jandarma tarafından yapılan aramada, bin 517 kök hint keneviri ele geçirildi. Aramada ayrıca; iki adet ruhsatı olmayan av tüfeği de bulundu. M.B. Jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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