Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Evin Bahçesinde Kenevir!..

Evin Bahçesinde Kenevir!..
  • 27.12.2015
  • 0

Pütürge’de bir kişinin bahçesinde kenevir bitkisi ele geçirildi. 
 
M.B. isimli kişinin evinde Jandarma tarafından yapılan aramada, bin 517 kök hint keneviri ele geçirildi. Aramada ayrıca; iki adet ruhsatı olmayan av tüfeği de bulundu. M.B. Jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."