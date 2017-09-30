Evin Mutfağında Yılan Avı

Merkezdaki mahallede bir evin mutfağında yaklaşık yılan yakalandı. İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.

Olay, merkez Beydağı Mahallesi Aybar Sokakta Osman Dağlı adlı vatandaşa ait evde oldu. Ev sakinleri, mutfağa yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bir yılanın girmiş olduğunu görmeleri üzerine itfaiyeden yardım istediler.

İtfaiye ekiplerince mutfakta yapılan aramada, tezgahın altına saklanan yılan bulundu ve özel aparatla yakalanarak torbaya konuldu.

İtfaiyeciler, yakaladıkları yılanı daha sonra doğaya bıraktı.

Malatya’da geçtiğimiz ilkbahar ve yaz mevsiminde de birçok kez evlerde ve eklentilerinde yılan yakalanmış, doğaya salıverilmişti.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi