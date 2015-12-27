Evin Tavanı Çöktü.!
Olay, Malatya merkez Çukurdere Mahallesi 2. Hamam Sokak’ta meydana geldi.
5 katlı apartmanın çatısı aşırı rüzgar ve yağmur nedeniyle bitişiğinde bulunan Kemal Şahiner’e ait tek katlı evin üzerine düştü. Olayda evin bir kısmı çöktü.
Hafif yaralanan Kemal Şahiner ve Celal Şahiner, ambulansla Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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