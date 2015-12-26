Evinde Ölü Bulundu
Malatya’da 68 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Zafer Mahallesi’ndeki evinde bulunan F.K.’dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis tarafından eve girildiğinde F.K.’nın kanepenin üzerinde bulunduğu ve hayatını kaybettiği görüldü. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için kadının cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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