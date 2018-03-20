Evkur Yeni Malatyaspor Deplasmanda 6 Kez Kaybetti

Spor Toto Süper Ligin 26.haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 4-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu sonuçla deplasmanda altıncı mağlubiyetini almış oldu.

Sarı kırmızılılar, ligde geride kalan iki haftayı puansız kapattı. Milli takım arasına moralsiz giren Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor karşılaşmasıyla beraber deplasmanda altıncı mağlubiyetini almış oldu.

Spor Toto Süper Lig’de 13 kez deplasman maçına çıkan sarı kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 15 puan topladı. 13 karşılaşmada 4 galibiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, 3 karşılaşmada berabere kalırken, 6 karşılaşmada ise mağlup oldu.

Deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-2, Fenerbahçe’ye 3-1, Trabzonspor’a 4-1, Demir Grup Sivasspor’a 2-0, Alanyaspor’a 1-0, Antalyaspor’a 3-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmaların sadece ikisinde gol atma başarısını gösteremedi.

ZORLU BİR PERİYODA GİRDİLER

Evkur Yeni Malatyaspor Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte zorlu ve kritik bir periyoda girdi.

Ligin 25.haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 2-0, 26.haftada ise deplasmanda Trabzonspor’a 4-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, kalan 8 haftada birbirinden zorlu ve kritik karşılaşmalar oynayacak.

Evkur Yeni Malatyaspor’un ligde oynayacağı karşılaşmalar şöyle:

Gençlerbirliği-iç saha

Medipol Başakşehir-deplasman

Aytemiz Alanyaspor-iç saha

Beşiktaş-deplasman

Teleset Mobilya Akhisarspor-iç saha

Göztepe-deplasman

Galatasaray-deplasman

Kayserispor-iç saha.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com