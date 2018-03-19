Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’den donra deplasmanda Trabzonspor’a da mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor düşüşe geçti. İki haftada iki mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, ligin 26.haftasında bir sıra geriledi ve haftayı 10.sırada tamamladı.

Süper Ligin 25.haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 26.haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 4-1 kaybetti ve iki haftada hanesine puan yazdıramadı. Üst üste aldığı mağlubiyetle sonrası 34 puanda kalan sarı kırmızılılar, haftayı bir sıra gerileyerek, 10.sırada tamamladı.

Ligin alt sıralarında yer alan Antalyaspor, Osmanlıspor, Bursaspor ve Atiker Konyaspor’un 3 puan aldığı haftayı puansız tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan iki hafta sonunda ortaya koyduğu mücadeleyle hayal kırıklığı yaşadı.

Ligde Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmasına kadar 9 karşılaşmada sadece bir kez mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, son iki haftada hanesine puan yazdıramadı. Fenerbahçe karşılaşmasında iyi futbol ortaya koyan ancak sahadan 2-0 mağlup ayrılan sarı kırmızılılar, 26.haftada konuk olduğu Trabzonspor karşısında varlık gösteremedi ve sahadan 4-1’lik sonuçla boynu bükük ayrılarak, üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 26 hafta sonunda 9 galibiyet, 7 beraberlik, 10’da mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, 26 karşılaşmada rakip ağları 29 kez havalandırırken, kalesinde ise 35 gol gördü.

Sarı kırmızılılar, lige verilen milli ara nedeniyle ligin 27.haftasında Malatya’da oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına 22 Mart Perşembe günü başlayacak.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com