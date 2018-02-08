Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa’yı Konuk Ediyor

Spor Toto Süper Ligin 21.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında İstanbul ekibi Kasımpaşa’yı konuk edecek.

Ligin 20.haftasında deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 21.haftasında 9 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda Kasımpaşa’yla karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında İstanbul’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.

Kasımpaşa, geride kalan 3 maçta deplasmanda galibiyet yüzü göremezken, Evkur Yeni Malatyaspor son 2 iç saha maçını kazandı.

SAHASINDA 15 PUAN TOPLADI

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 20 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak hanesine 26 puan yazdırdı.

Sahasında 10 maç oynayan sarı kırmızılılar, 4 kez galip gelirken, 3 kez berabere kalıp, 3 kez de mağlup oldu ve 15 puan topladı.

Sarı kırmızılılar, sahasında Osmanlıspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor’u mağlup etti.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de son oynadığı 5 karşılaşmada ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da kart cezalıları Adem Büyük ile İssam Chebake’nin yanı sıra sakatlığı nedeniyle İstanbul’da tedavisi süren İssiar Dia, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA DEPLASMANDA 7 PUAN TOPLAYABİLDİ

Kasımpaşa, Süper Lig’de geride kalan 20 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 9’da mağlubiyet alarak, 25 puan toplayabildi.

İstanbul temsilcisi, deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmada sadece 2 kez kazanırken, 1 beraberlik, 6’de mağlubiyet alarak, hanesine 7 puan yazdırabildi.

Kasımpaşa, deplasmanda şuana kadar Aytemiz Alanyaspor ve Kardemir Karabükspor’u mağlup ederken, Süper Lig’de oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1’de beraberlik aldı.

MAÇ TAKTİĞİNİ ÇALIŞTI

Bu arada Nurettin Soykan Tesisleri’nde Kasımpaşa maçının taktiğini çalışan Evkur Yeni Malatyaspor, kart cezalıları Issıam Chebake ve Adem Büyük forma giyemeyecek. Son antrenmanda maçın on birini de netleştiren Teknik Direktör Erol Bulut, kalede Ertaç, savunmada Seth, Sadık, Mina, Cissokho, orta sahada Azubuike, Aytaç, Murat, Pereiara, Dening, forvette ise Khalid’e şans tanıdığı gözlendi.

Rakibin etkili oyuncularına ekstra önlem almayacağı öğrenilen Erol Bulut’un, Dening ve Pereiara’ya ise kanat akınlarında içeriyi zorlamaları talimatı verdiği belirtildi.

KASIMPAŞA CEPHESİ

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla sona erdi. Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Tolga Özgen ile ayrı olarak çalıştı.

Ferdi Durdu, Yeni Malatya Gazetesi – malatyahaber.com- Malatya, İstanbul, iha