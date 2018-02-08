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Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa’yı Konuk Ediyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa’yı Konuk Ediyor
  • 08.02.2018
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Spor Toto Süper Ligin 21.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında İstanbul ekibi Kasımpaşa’yı konuk edecek.

 Ligin 20.haftasında deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 21.haftasında 9 Şubat Cuma  akşamı saat  20.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda Kasımpaşa’yla karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında İstanbul’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.

Kasımpaşa, geride kalan 3 maçta deplasmanda galibiyet yüzü göremezken, Evkur Yeni Malatyaspor son 2 iç saha maçını kazandı.

SAHASINDA 15 PUAN TOPLADI

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 20 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak hanesine 26 puan yazdırdı.

Sahasında 10 maç oynayan sarı kırmızılılar, 4 kez galip gelirken, 3 kez berabere kalıp, 3 kez de mağlup oldu ve 15 puan topladı.

Sarı kırmızılılar, sahasında Osmanlıspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor’u mağlup etti.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de son oynadığı 5 karşılaşmada ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da kart cezalıları Adem Büyük ile İssam Chebake’nin yanı sıra sakatlığı nedeniyle İstanbul’da tedavisi süren İssiar Dia, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA DEPLASMANDA 7 PUAN TOPLAYABİLDİ

Kasımpaşa, Süper Lig’de geride kalan 20 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 9’da mağlubiyet alarak, 25 puan toplayabildi.

 İstanbul temsilcisi, deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmada sadece 2 kez kazanırken, 1 beraberlik, 6’de mağlubiyet alarak, hanesine 7 puan yazdırabildi.

Kasımpaşa, deplasmanda şuana kadar Aytemiz Alanyaspor ve Kardemir Karabükspor’u mağlup ederken, Süper Lig’de oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1’de beraberlik aldı.

MAÇ TAKTİĞİNİ ÇALIŞTI

Bu arada Nurettin Soykan Tesisleri’nde Kasımpaşa maçının taktiğini çalışan Evkur Yeni Malatyaspor, kart cezalıları Issıam Chebake ve Adem Büyük forma giyemeyecek. Son antrenmanda maçın on birini de netleştiren Teknik Direktör Erol Bulut, kalede Ertaç, savunmada Seth, Sadık, Mina, Cissokho, orta sahada Azubuike, Aytaç, Murat, Pereiara, Dening, forvette ise Khalid’e şans tanıdığı gözlendi.

Rakibin etkili oyuncularına ekstra önlem almayacağı öğrenilen Erol Bulut’un, Dening ve Pereiara’ya ise kanat akınlarında içeriyi zorlamaları talimatı verdiği belirtildi.

KASIMPAŞA CEPHESİ

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile  deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla sona erdi. Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Tolga Özgen ile ayrı olarak çalıştı.

Ferdi Durdu, Yeni Malatya Gazetesi – malatyahaber.com- Malatya, İstanbul, iha

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Yorumlar
  1. KERNEKLİALİ dedi ki:
    9 Şubat 2018, 09:22

    Sincer seth şans verilirse yakında cheabeke yedek kulübesinden çıkamaz.Boutaib mutlaka yedeğe çekilip alternatifsiz olmadığını anlamalı.Yeni transfer gilberto bu maçta mutlaka olmalı.

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  2. Dayı dedi ki:
    9 Şubat 2018, 01:03

    Bol gollü maç olacak ayakta duran maçı alacak gilberto oynarsa farklı olabilir 1-0
    Ertac
    Sadık doria cissokho mina
    Barazit diallo pereira murat yıldırım azubuike
    Gilberto
    Bu kadroyla hoca bu maçı alırsın gilbertoya şans ver başarılar dilerim

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    1. Cengiz karaca dedi ki:
      9 Şubat 2018, 05:59

      Ne büyüksün!!!!

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    2. selami dedi ki:
      9 Şubat 2018, 13:34

      hacı sen futbolu bırak. başka sporla ilgilen bale olur zumba olur

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  3. Ahmet dedi ki:
    8 Şubat 2018, 21:50

    Bilet satisina Tepkisini gosteren tum taraftara tesekkur ederim

    Bu yonetimle bir yere varamayiz

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    1. Mehmet Emin Menekşe dedi ki:
      9 Şubat 2018, 09:23

      Allah size yardım etsin. Yönetimi beğenmeyen zavallılar…

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  4. Başefendi dedi ki:
    8 Şubat 2018, 17:23

    Doğu Üst Blok tribünü önce satışa çıkarmayıp alt taraflar dolduktan sonra satışa çıkaran yönetimi ayakta alkışlıyorum. Maşa gitmememiz için ellerinden geleni yapıyorlar ama, boşuna beklemesinler onlara inat gidecez maça. Çünkü bu kulüp yöneticilerin değil herkes gelip geçici bu kulübün gerçek sahibi bizleriz, yani TARAFTARLAR.

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  5. Mustafa dedi ki:
    8 Şubat 2018, 16:55

    EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ISSAM CHEBAKE’in, 03.02.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
    Yuh diyorum.

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  6. Şevko dedi ki:
    8 Şubat 2018, 16:32

    İnşallah galip gelerek alt taraftan iyice uzaklasacagız yoksa Allah korusun ilerdeki maçlar çok tehlikeli 3 puan alacağımız nadir maçlardan birisi mutlaka kazanmalıyız Kasımpaşa da direk rakibimiz 6 puanlık maçlardan birisi insallah bu maç şans bizden yana olur.

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  7. ertan dedi ki:
    8 Şubat 2018, 14:52

    Beyler gercek taraftar takimini elestirendir her ne olursa olsun sonuna kadar destek olur ama yeri geldiginde futbolcuyuda baskanida hocayida fikriyle elestirendir zamaninda agac baslarinda insaat balkonlarinda mac izlememis iceri dirmek icin devre arasini beklememis daha dün gelmis malatyaya bizden malatyali olmus insanlar hic bir sekilde elestiri yapmamiza fikir belirtmemize izin vermiyor,Kendimizi kandirmayalim bu kadroyla Allah yüzümüze bakar ligde kalirsak bu yil icin süperdir

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  8. PisiPisi dedi ki:
    8 Şubat 2018, 13:47

    YeniMalatyaspor yönetiminin Önce pahalı biletleri satışa çıkarıp, sonra ucuzları satmak gibi bir ticari oyuna başvurduğu için, bundan sonra ki maçları evimde izleyeceğim. Ne haliniz varsa görün

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    1. Sebahattin Demirhan dedi ki:
      9 Şubat 2018, 18:59

      Çok üzüldük bu kararına 🙂 gerçekten yıktın bizi :)))

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