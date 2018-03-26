Evkur Yeni Malatyaspor Kritik Haftalara Giriyor

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan iki haftayı puansız tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 27.haftasında sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği’ni yenerek hem kötü gidişi durdurmak hem de ligde daha da rahatlamak istiyor.

Milli maçlar nedeniyle ligde verilen arada Malatya’da çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, bir günlük iznin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Teknik direktör Erol Bulut nezaretinde, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana Fas Milli Takımı’nda bulunan Khalid Boutaib, Gine Milli Takımı’nda bulunan Sadio Diallo ve Ümit Milli Takımda bulunan Berk Yıldız dışında bütün futbolcular katıldı.

Ligde kritik haftalara girecek olan sarı kırmızılılar, kalan haftalarda istediği sonuçları alarak ligi iyi bir yerde tamamlamak istiyor.

BULUT, FUTBOLCULARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda kısa pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, istasyon çalışmasının ardından gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

Ligde üst üste alınan mağlubiyetler sonrası özellikle hücumdaki üretkenliği gole çevirmeye yönelik olarak çalışmalar gerçekleştiren takımın teknik patronu Erol Bulut’un antrenmanda futbolcularıyla yakından ilgilendiği görüldü. Bulut’un özellikle Brezilyalı forvet Gilberto Oliveira Souza Júnior ile özel olarak görüşmesi dikkatlerden kaçmadı.

Dizindeki sakatlık nedeniyle bir süredir tedavi gören ve kısa bir süre önce antrenmanlara katılan sağ kanat oyuncusu Michael Pereira yeni saç modeliyle antrenmanda yer aldı. Takımla birlikte çalışan Pereira’nın Gençlerbirliği karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

ÜST ÜSTE ZORLU MAÇLAR OYNAYACAKLAR

Süper Lig’de 25.haftada sahasında Fenerbahçe’ye 2-0, 26.haftada ise deplasmanda Trabzonspor’a 4-1 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 27.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmayla beraber kritik haftalara girecek.

Ligde geride kalan 26 haftalık bölümde 9 galibiyet, 7 beraberlik, 10’da mağlubiyet alarak 34 puan toplayan sarı kırmızılıların, özellikle Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında aldıkları sonuçlar kalan haftaların önemini daha da artırdı.

Ligin 27.haftasında 31 Mart Cumartesi günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşma sonrası Medipol Başakşehir deplasmanına gidecek. 29.haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor ile ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynayacak olan sarı kırmızılılar, 30.haftada ise şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş’a konuk olacak. Ligin 31.haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın ardından Göztepe ve Galatasaray deplasmanlarına gidecek. Sarı kırmızılılar, ligin son haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com