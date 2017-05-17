Evkur Yeni Malatyaspor PFDK’ya Sevk Edildi
TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor PFDK’ya sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği’nce 16.05.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları açıklandı.
Ligin 33’ncü haftasında sahasıdna Boluspor’u konuk eden ve 1-1’lik sonuçtan sonra Süper Lig’e adını yazdıran Evkur Yeni Malatyaspor’da, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
PFDK’dan yapılan açıklamada, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 14.05.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.
Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com
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