Evkur Yeni Malatyaspor Taktik Çalıştı

Süper Ligin 26.haftasında Pazar günü deplasmanda 16.00’da Trabzonspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmanın taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Ligin 25.haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, Karadeniz deplasmanından puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Pazar günü deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak olan sarı kırmızılılar, hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katıldı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra dar alanda kısa pas ve top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın ikinci bölümünde iki gruba ayrılan futbolcular, Trabzonspor’un taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ile Pazar günü oynayacağı karşılaşma için Cumartesi günü Trabzon’a gidecek.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com