Evkur Yeni Malatyaspor’un 10 Numarası

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un ofansif orta saha oyuncusu Sylvain Marveaux’un peşinde olduğu ve transferde ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı siyahlı yönetimin, 31 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Sylvain Marveaux’u gündemine aldığı ve bu transferin bitmesinin an meselesi olduğu iddia edildi.

15 Nisan 1986 Fransa Vannes doğumlu ve 1,72 metre boyundaki Martinigue uyruklu Sylvain Marveaux, on numara pozisyonunda oynuyor.

Ofansif orta saha olarak on numara pozisyonunda görev yapan sol ayaklı Fransız oyuncu, yan mevki olarak sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

Fransa’da Lorient takımında forma giyen Sylvain Marveaux, bu sezon 24 karşılaşmada 5 gol kaydetti, 6’da asist yaptı.

Newcastle United U23, Guingamp, Newcastle United, Rennes ve Lorient takımlarının formalarını giyen Fransız oyuncu, Ligue 1’de 150 maçta 22 gol 25 asist ile oynadı.

Sylvain Marveaux’un oynadığı takımlardaki performansı şöyle:

Rennes, 118 maç 20 gol 16 asist

Newcastle United, 57 maç 2 gol, 9 asist

Guingamp, 33 maç 3 gol, 6 asist

Lorient, 27 maç 5 gol, 6 asist

Newcastle United U23, 7 maç 2 gol.

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com