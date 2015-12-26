”Evladıma Öğretmenler Günü Mübarek Olsun!”

Bitlis’in Ahlat ilçesinde görev yapan 29 yaşındaki yeni evli Malatyalı öğretmen Erkan Gül, “Öğretmenler Günü”nde kalp krizine yenik düştü.. Genç öğretmenin görev yaptığı okulda düzenlenen törenin ardından, cenaze Malatya’ya gönderilirken, törene katılanlar genç öğretmen için gözyaşı döktüler.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yaşanan bu acı olay ilçedeki tüm öğretmenleri yasa boğarken, göz yaşları adeta sele dönüştü, “Öğretmenler Günü” etkinlikleri ise iptal edildi.

Sabahın erken saatlerinde öğretmenlerinin ölüm haberini alan Yunus Ensari İlköğretim Okulu’nun 4-B sınıfı öğrencileri, Ahlat Devlet Hastanesi’ne hastaneye akın etti. Ahlat Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önüne götürülerek, burada cenaze namazı kılındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yurttaş, yaptığı konuşmada Erkan Gül’ün ilçede ve eğitim camiasında çok sevilen bir öğretmen olduğunu ifade etti.

Cenazenin defni için Malatya’ya bir otobüs ve birkaç özel araçla gideceklerini söyleyen Yurttaş, “24 Kasım Öğretmenler Günü, meslektaşlarımızın gurur duyduğu, sevindiği bir gündür. Biz ise Ahlatlılar olarak bugün gözyaşı döküyoruz. Erkan Gül’ü, Erkan Gül’ün öğrencileri yaşatacak” şeklinde konuştu.

Cenaze törenine katılan Ahlat Kaymakamı Ahmet Avşar, Ahlat Belediye Başkan vekili Erbil Akbaş, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Cafer Tulmaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yurttaş ve öğretmenin babası Muhsin Gül, taziyeleri kabul etti. Sivil toplum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninin ardından Türk bayrağına sarılı cenaze ambulansa memleketi Malatya’ya gönderildi.

Baba Muhsin Gül, 3 erkek çocuğu olduğunu belirterek, “Allah, evladıma öğretmenler gününü mübarek eylesin” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Cafer Tulmaç ise, kalp krizi geçiren öğretmenden dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.

Ahlat Yunus Ensari İlköğretim Okulu’nda görev yapan 5 yıllık öğretmen Erkan Gül (29), saat 01.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi’ndeki evinde kalp krizi geçirmiş, eşi ve komşuları tarafından kaldırıldığı Ahlat Devlet Hastanesi’ne hayatını kaybetmişti.

Cumartesi günü Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan Erkan Gül’ün, Malatya Şehit Kemal Özalper İlköğretim Okulu Müdürü Ömer Gül’ün de yeğeni olduğu bildirildi.