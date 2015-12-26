Evlenmek İçin Geldi..Dolandırıldı

Polise başvuran kişi, kaynana-damat olan iki kişi tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

K.A isimli kişi, İstanbul’da yaşadığını ve T.C. isimli kadın tarafından evlenme vaadiyle Malatya’ya çağrıldığını belirterek, T.C. ile damadı A.G.’nin kendini dolandırdığını iddia etti.

K.A.’nın iddiasına göre olay şöyle gelişti; T.C. ve damadı A.G., evlenme vaadiyle İstanbul’dan çağırdıkları K.A.’ya 3 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası aldırdılar. K.A’nın bin 350 TL de parasını alan kadın ve damadı, K.A’yı bir süre şehir merkezinde bekleterek kaçtı. Dolandırıldığını anlayan K.A., durumu emniyete bildirdi. K.A.’nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, T.C. ile damadı A.G.’yi yakaladı. . Yakalanan kişilerin üzerinde K.A’nın kuyumcudan satın alarak T.C.‘ye verdiği 2 adet bilezik, 2 adet altın yüzük ve bir çift altın küpe bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.