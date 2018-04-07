Evleri Kaymakamlık ve Belediye Onaracak

Çırmıhtı’da evleri çıkan yangın sonucu zarar gören ve mağdur olan 2 vatandaş Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık tarafından ziyaret edilerek, geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu. Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Yeşilyurt Belediyesi her iki vatandaşın da kısa sürede mağduriyetlerini giderecek.

Olay, 6 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde Çırmıhtı merkez Mollakasım Mahallesi Halime Sokak içerisinde bulunan Nergis Bakırcı’ya ait tek katlı evde meydan geldi. Henüz sebebi bilinmeyen yangında Nergis Bakırcı ve Sevim Özberber’in oturduğu ev kullanılmaz hale geldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, beraberlerinde AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Nergis Bakırcı ve Sevim Özberber’i ziyaret ettiler.

Evi büyük oranda yanarak kullanılmaz hale gelen Nergis Bakırcı’ya geçmiş olsun dilekleri sunulurken, evinin kısa sürede tadilattan geçirilerek, kendisine yardımda bulunulacağı ifade edildi.

Yeşilyurt Belediyesi ve Kaymakamlıkça Bakırcı ve Özberber’in zarar gören evlerinin tadilatına kısa sürede başlanacağı bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com