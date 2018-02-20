Ali Evren Oda Seçimini Kaybetti
Malatya Ağaç Sanatkarları Odası’nın genel kurulunda 32 yıllık başkan Ali Evren’e karşı aday olan Mahmut Kavuk başkanlığındaki liste seçildi.
Malatya Ağaç Sanatkarları Odası’nın genel kurulu Esnaf Sarayı Ebubekir Zorlu Salonu’nda gerçekleşti.
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in divan başkanlığını yaptığı genel kurula İl Ticaret Müdürü Ahmet Demirbağ, Esnaf Odası Başkanları ve Oda üyeleri katıldılar.
Genel kurulda aynı zamanda Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi başkanı da olan mevcut oda başkanı Ali Evren (üstteki fotoğrafta) ile Mahmut Kavuk aday oldular.
Seçim sonucunda Mahmut Kavuk 70 oy alırken, Ali Evren 62 oy aldı.
Malatya Ağaç Sanatkarları Odası’nın Mahmut Kavuk başkanlığındaki yönetim kuruluna Ahmet Öcel, Asgar Acar, Fatih Karaca, İrfan Yılmaz, Suphi Demirkol ve Selim Pala seçilirken, Denetim Kuruluna ise Hakan Ekici, İsmet Çalık ve İsmail Caner Kaymaz getirildiler.
Ali Evren, yaklaşık 1 ay kadar önce yapılan Malatya Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği genel kurulunda, 3 yıllığına seçilmişti. Evren’in bu görevi 3 yıl daha devam edecek.
Bülten- malatyahaber.com
FOTOĞRAF: Ağaç Sanatkarları Odası başkanlığına seçilen Kavuk, genel kurulda konuşurken
BEN MAHMUT KAVUK KARDEŞİMİZİ TEBRİK EDER YAŞANTISININ HER GÜNÜ SEVGİ MUTLU VE HECAN DOLU GEÇSİN DİLEGİLE GÖNÜLDEN İSTİYORUM .
Yıllardır namusuyla ve şerefiyle hem ESKKK hem de Ağaç Sanatkarları Odası Başkanlığı görevini yerine getiren ,girdiği tüm seçimleri açık ,şeffaf ve demokratik bir şekilde kazanmasını bilen, Malatya sevdalısı Ali EVREN’e maalesef vefasızlık yapıldı.
Bu seçimi kaybetmesi demokratik bir süreç kabul edilebilir,ama muhalif kişilerin eleştiri sınırlarını aşan cümleleri hiç hoş değil…
Esnafların her derdine gece gündüz koşan ,telefonlarını cevapsız ,dertlerini çözümsüz bırakmayan Ali Başkan’a teşekkürü bir borç bilirim.Kişisel görüşüm,esnaflar Ali Başkan’ı çok arayacak…
VEFASIZLIK YAPILDI DEMEK DE NE DEMEK? BU HOŞ CÜMLEMİ? ERSİN BAĞCI
EVET NİHAYET İMTİYAZLI ŞAHSİYETE ŞÖYLE DUR DEDİK….
Değişim güzel bir şeydir. Ancakkkk ELMANIN ÇÜREMESİDE bir değişimdir.
Ali başkanı 6 ay sonra arar duruma gelmeyesiniz.
Yorumlara baktım. Sevinen çok.
Şimdi sormak gerekir; Oda başkanı değişince değişim oluyorda, neden tekrar seçilince zorunuza gidiyor. Değiştiren de, tekrar seçende esnaf değil mi?
O MAKAM DARÜLACEZE DEGİL! HELE HELE AĞAÇ SANATKARLAR ODAMIZ HİZMET MAKAMI BAŞARISIZLIĞIN NETİCESİNİ BİZ ESNAFLAR OLARAK ÇEKMEK ZORUNDA DEGİLİZ,
değişim her zaman iyidir.32 yılın belki 5 -6 yılı verimli olabilir geri kalan 25 yıl oda için boşa geçen yıllardır. başkanın seçimle gitmeside bir güzel olmuş .zamanı gelince bırakmak,fahri başkan olmak varken 25 fazla yıldan sonra yenilmek iyi olmuş ,diğer oda başkanlarıda bir ders alırlar.
hayırlı olsun.
Ali Evren Başkan Malatya ya ve esnafa emeği olan biri. Oda başkanlığında bir kuruş maaş almayan yeri geldiğinde cebinden harcayan bir isim. Düzgün bir isim. Allah işini rast getirsin… Kaybeden Ali başkan değil Ağaç sanatkarlar oldu bana göre
Bu seçim örnek olurda diğer odalarda da Esnaf Baharı yaşansa ne güzel olur.Diğer köhnemiş yıllanmış başkanlarda değişir.Demekki değişebiliryormuş isteyince
32 yıl neyapmıs sadece koltukda oturmus bizlere neyapmıs esnaf olarak sadece secım 3 kala selam vermıs secım sonrası selamını bıle esırgemısdir
Ya ali baskanim su mansete ali evren secime girmiyo yazmasimi iyi kaybeti demesimi yazik diyerleri de bundan ders alsin kaybetmeden biraksin
Yıllarca Malatya esnafına gecesini gündüzünu esirgemeden çalışan başarılı azimli başkanımız Ali Evrene emekleri çalışmaları kazandırdıkları için teşekkürü bir borç bilirim. Emekleriniz unutulmayacak sizin gibi değerli insani her zaman yanımızda görmek dileğiyle Allah işinizi gücünüzü rast getirsin.
Ne yaptı mesela ağaç sanatkarları odası olarak
Sanayi girişinden bir adım öteyemi götürdü
Bir tane hizmeti nedir merak ettim
Nereye ne kattı ben bilmiyorum ayıp değil öğrenmek istiyorum
Bir tane yapılması gerekirken yapılmayan hizmet varsa siz söyleyin.
Adam 32 sene yapmışsa demekki memnun kalınmış.
bu dönemde insanlar değiştirmek istemiş değişmiş.
Adam neticede uzun bir süre hizmet vermiş rencide edecek şekilde yorum yapmamak gerekir diye düşünüyorum.
Kendisini de hiç tanımam.
Sadece yorumların bazıları kaba geldi.
Elhamdulillah darısı eskimiş ufuğu dar gelecekten bi haber koltuk meraklılarının başına
ÇOK ŞÜKÜR.YENİ BİR YÜZ KAZANMIŞ.
Bunca sene Malatya halkına ,esnafa,sanatkâra güzel hizmetlerde bulunmuş ,Malatya’mızın önemli şahsiyetlerinden Ali Başkan’a haksızlık edildi…Ali Başkan değil,Malatya kaybetti maalesef…
bazı insanların yaşı kaç olursa olsun koltuğa yapışır kalkmasını bilmezler.. ama büyüklük edip kendilerini saygın hale getirmek için yerlerini gençlere bırakalım demeyi bilmezler. ille seçimlemi gitmeleri gerekiyor
Yazik olmuş Malatya duayenini kaybetti.
Topu topuna 135-140 üyeleri var. Buraya oda başkanı olsan ne değişecek, olmasan ne değişecek. İşin sonuna bakın.
Eyvah, Malatya kaybetti.
bir dönem sona erdi
Yeter arkadaş hiç doymazmısınız 32 yıl yapmışsın, bırakmayı da bilin.
Yarabbim çok şükür bu günleri de gördük.Bu işin siyaset ile ilgisi yokmuş esnaf isteyince yeter deyip değiştirebiliyor.
Eğer sözkonusu hizmet ise bırakalım biraz da başkaları da hizmet etsin. Ancak ülkemizde bir makama gelen oda başkanı, milletvekili veya belediye başkanı koltuğa yapışıyor bir daha bırakmak istemiyor.