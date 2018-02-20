Ali Evren Oda Seçimini Kaybetti

Malatya Ağaç Sanatkarları Odası’nın genel kurulunda 32 yıllık başkan Ali Evren’e karşı aday olan Mahmut Kavuk başkanlığındaki liste seçildi.

Malatya Ağaç Sanatkarları Odası’nın genel kurulu Esnaf Sarayı Ebubekir Zorlu Salonu’nda gerçekleşti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in divan başkanlığını yaptığı genel kurula İl Ticaret Müdürü Ahmet Demirbağ, Esnaf Odası Başkanları ve Oda üyeleri katıldılar.

Genel kurulda aynı zamanda Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi başkanı da olan mevcut oda başkanı Ali Evren (üstteki fotoğrafta) ile Mahmut Kavuk aday oldular.

Seçim sonucunda Mahmut Kavuk 70 oy alırken, Ali Evren 62 oy aldı.

Malatya Ağaç Sanatkarları Odası’nın Mahmut Kavuk başkanlığındaki yönetim kuruluna Ahmet Öcel, Asgar Acar, Fatih Karaca, İrfan Yılmaz, Suphi Demirkol ve Selim Pala seçilirken, Denetim Kuruluna ise Hakan Ekici, İsmet Çalık ve İsmail Caner Kaymaz getirildiler.

Ali Evren, yaklaşık 1 ay kadar önce yapılan Malatya Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği genel kurulunda, 3 yıllığına seçilmişti. Evren’in bu görevi 3 yıl daha devam edecek.

Bülten- malatyahaber.com

FOTOĞRAF: Ağaç Sanatkarları Odası başkanlığına seçilen Kavuk, genel kurulda konuşurken