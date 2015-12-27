Evren’den 2011 Değerlendirmesi

2011 yılını değerlendiren Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi (MESKKK) Başkanı Ali Evren, “Esnafımız, geçen yıl 13 milyon 500 bin TL kredi kullandı. ” dedi. Evren, takip oranını ise yüzde 17’lerde kaldığını sözlerine ekledi.



“KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI”



MESKKK Başkanı Ali Evren, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ” Geçen yıl 310 esnaf kredi için başvuru yaptı. Bunlardan 190 esnaf kredi aldı. Diğerleri ise kendi sorunlarından alamamıştır. Geçen yıl 4 bin 527 kişi yeni kayıt yaptırdı. Terk eden esnaf sayımız 4 bin 205’dir. Yani 322 kişi yeni esnaf olarak aramıza katılmıştır. Bu yılın kredileri konusunda Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile görüştük. Krediler bu ayda gelmeye başlayacaktır. Kredi başvurularını almaya başladık” dedi.



“İŞ VE AŞ SAĞLIYOR”



Evren, konuşmasının devamında, “Esnafımız bir yandan birleşme, diğer yandan ise yeni taknolojileri takip etmeleri gerekiyor. Yeni makinalar almalarını öneriyoruz. Mesela bir inşaat sektörü piyasada canlılık sağlıyor. Parça hesabı yaptığımızda, 2 bin 700 civarında esnafımız inşaat sektörü ile iştikal ediyor. Bu sektörün canlı olması, esnağımıza da iş ve aş sağlıyor. Esnaflarımız ayaklarını yorganlarına göre uzatsınlar ve paralarını dürüst harcasınlar” ifadelerini kullandı.

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