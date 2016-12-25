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Malatya Haber -

Evsizler Otellere Yerleştiriliyor

Evsizler Otellere Yerleştiriliyor
  • 25.12.2016
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, evsiz vatandaşları, donma tehlikesine karşı koruma altına alıyor.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, aşırı soğukların yaşandığı son günlerde, sokakta yaşayan vatandaşların hayati tehlike yaşamamaları için Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Mobil Huzur ve Denetim Ekipleri uygulama başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar sokakta yaşadığı tespit edilen 4 vatandaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otele yerleştirildi.

Verilen bilgilerde, özellikle geceleyin hava sıcaklığının insan yaşamı açısından tehlikeli boyutlara ulaştığı belirtilerek, vatandaşlardan sokakta yaşayanlara sahip çıkmaları, böyle durumda olanların Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne (444 51 44) bildirmeleri istendi.

Büyükşehir Belediyesi Mobil Huzur ve Denetim Ekipleri’nin sokakta yaşayan evsiz kimseler için başlattığı bu uygulamanın soğuk havaların sürdüğü müddetçe devam edeceği kaydedildi.

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