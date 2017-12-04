Eylem İçin İş Makinesi Çalan PKK’lılar Yakalandı

Bölücü terör örgütü PKK’nın eylemlerinde kullanılmak üzere Malatya’da iş makinesi çalarak Diyarbakır’a götürmek isteyen 2 kişi Emniyet ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birisi tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü; Diyarbakır’dan gelerek Malatya’da araç çalacağı ve bu araçların ise eylem amaçlı kullanılmak üzere bölücü terör örgütü PKK’ya teslim edileceği bilgisi üzerine il genelinde tüm ekipleri alarma geçirdi.

TEM Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda K.Ü. ve M.Ş. adlı şüpheliler; Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yanında bulunan uygulama noktasında çalmış oldukları iş makinesi ile birlikte yakalandı.

Yapılan araştırmada iş makinesinin İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin yanındaki boş arazide çalındığı tespit edildi.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın eylemlerinde kullanmak üzere Diyarbakır’a iş makinesini çalarak götürmek isteyen K.Ü. ve M.Ş: adlı şüpheliler; soruşturmalarının tamamlanmasının ardından Malatya Adliyesine çıkartıldı.

Her iki şüphelide tutuklanmaları talebiyle Malatya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli M.Ş. hakkında adli kontrolle serbest bırakan Sulh Ceza Hakimliği; K.Ü. hakkında tutuklama kararı verdi. K.Ü., Malatya E Tipi Cezaevine teslim edildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com