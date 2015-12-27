“Eylem Yapılıyor Diye..”

Başbakan Erdoğan, cezaevlerindeki açlık grevlerine dair, “Bu tür eylem yapmanızla terörist başını oradan çıkartıp evine göndermeyiz” dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’daki 19. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, cezaevlerindeki açlık grevleriyle ilgili olarak, şunları söyledi:

”Siz bunu bize şantaja dönüştürmeyin. Çünkü biz, sizin söylemenizle bu tür eylemi yapmanızla terörist başını oradan çıkartıp evine göndermeyiz. Yok böyle bir şey.

Şu anda birçok insanımız kamuoyu araştırmalarında idam yeniden gelsin diyor. Çünkü öldürülenin yakınlarının canı yanıyor. Diğeri işte gidiyor kebap partilerinde gününü gün ediyor.”

Sıkıntı çift yüzlü davrananlar

Erdoğan, “Terörist başıyla açık net söylüyorum ailesi ve yakınları görüşmek istediği sürece görüşmeye devam edebilirler, herhangi bir engel yoktur ama avukatlar noktasında onu bir kenara koyun” dedi.

Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

”Şu anda ölüm orucu tutan yok ama bugün halen bazı köşe yazarları, ‘2 tane ölüm orucu tutan var’ diyor. Yok. Niye yalan söylüyorsun? Köşenden de bu yalanı yazıyorsun. Zaten sıkıntı işte medyadaki bu çift yüzlü davrananlarda. Bunlar dağla müşterek hareket ediyorlar. ‘Başbakan da çok gerilimden yana, çok sert…’ Evet biz yumuşak başlıyız ama ne koyun ne kuzu değiliz”