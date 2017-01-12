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Malatya Haber -

EYMS 1.90’lık Faslı Golcü İle İlgileniyor

EYMS 1.90’lık Faslı Golcü İle İlgileniyor
  • 12.01.2017
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TFF 1. Lig’de şampiyonluk yarışı içerisinde olan Evkur Yeni Malatyaspor’un Fransa İkinci Lig ekiplerinden RC Strasbourg’da forma giyen 30 yaşındaki Faslı golcü Khalid Boutaib için devrede olduğu ileri sürüldü.

Kadrosuna şuana kadar stoper Sezer Özmen ile forvet oyuncusu Ahmet Aras’ı katan sarı kırmızılıların, RC Strasbourg’da forma giyen Boutaïb ile ilgilendiği ve bu transfer içöin yoğun bir mesai harcadığı öğrenildi.

1987 yılında Bagnols-sur-Cèze’de dünyaya gelen Faslı futbolcu, 1,90 metre boyunda.  Khalid Boutaïb; FC Bagnols Pont, Uzes,  Istres, Luzenac AP, Ajaccio ve son olarak RC Strasbourg takımlarının formalarını giydi.

Fransa Ligue 2’de 19 maçta 10 gol kaydeden Boutaïb, 2 gol asisti yaptı. Faslı futbolcu 19 maçta bin 586 dakika görev aldı.

Coupe de la Ligue’de 2 maçta 55 dakika görev alan Boutaip, fol atma başarısı gösteremedi.

Faslı golcü, Ajaccio formasıyla 63 karşılaşmaya çıktı. Golcü futbolcu, 63 maçta 16 gol atarken, 4’te asist yaptı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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