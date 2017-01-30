You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim
Opel Reklam

Dugun
Malatya Haber -

EYMS 10. Haftadan Sonra Tökezledi

EYMS 10. Haftadan Sonra Tökezledi
  • 31.01.2017
  • 1

TFF 1. Lig’de şampiyonluk yarışı veren takımlar içerisinde yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 10’ncu haftadan sonra büyük bir düşüş yaşadı. Sarı kırmızılılar, 9 haftada 9 puan toplayarak, zirveden üçüncü sıraya kadar geriledi.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 10 haftalık dilimde 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet alarak, 25 puan topladı. 10’ncu haftaya kadar ortaya koyduğu performansla en yakın rakibine 4 puan fark atan sarı kırmızılılar, 11’nci haftada Eskişehirspor’a deplasmanda 2-0 yenildikten sonra  performansından bir hayli uzaklaştı.

Ligin 10 haftasında 25 puan toplayan Malatya ekibi, sonraki 9 haftada 1 puan ortalamasıyla oynadı ve sadece 9 puan toplayabildi.

Ligde 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, sonraki 9 haftada ise 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un ligdeki 9 haftalık performansı şöyle:

11’inci hafta Eskişehirspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0

12’nci hafta Evkur Yeni Malatyaspor-Giresunspor: 1-1

13’üncü hafta Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0

14’üncü hafta Evkur Yeni Malatyaspor-Bandırmaspor: 0-1

15’inci hafta Evkur Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: 1-1

16’ıncı hafta Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-5

17’nci hafta Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 0-0

18’inci hafta Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: 2-1

19’uncu hafta Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar
  1. Mehmet m. dedi ki:
    31 Ocak 2017, 03:00

    Yeni Malatyaspor’umuza hayırlı olsun Alanyaspor’dan Jonathan Ayite’yi resmen kadromuna kattık.

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."