EYMS 10. Haftadan Sonra Tökezledi

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da yoğun sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi şimdi de uluslararası bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi “Genç Yetenekler...