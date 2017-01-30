EYMS 10. Haftadan Sonra Tökezledi
TFF 1. Lig’de şampiyonluk yarışı veren takımlar içerisinde yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 10’ncu haftadan sonra büyük bir düşüş yaşadı. Sarı kırmızılılar, 9 haftada 9 puan toplayarak, zirveden üçüncü sıraya kadar geriledi.
Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 10 haftalık dilimde 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet alarak, 25 puan topladı. 10’ncu haftaya kadar ortaya koyduğu performansla en yakın rakibine 4 puan fark atan sarı kırmızılılar, 11’nci haftada Eskişehirspor’a deplasmanda 2-0 yenildikten sonra performansından bir hayli uzaklaştı.
Ligin 10 haftasında 25 puan toplayan Malatya ekibi, sonraki 9 haftada 1 puan ortalamasıyla oynadı ve sadece 9 puan toplayabildi.
Ligde 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, sonraki 9 haftada ise 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.
Evkur Yeni Malatyaspor’un ligdeki 9 haftalık performansı şöyle:
11’inci hafta Eskişehirspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0
12’nci hafta Evkur Yeni Malatyaspor-Giresunspor: 1-1
13’üncü hafta Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0
14’üncü hafta Evkur Yeni Malatyaspor-Bandırmaspor: 0-1
15’inci hafta Evkur Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: 1-1
16’ıncı hafta Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-5
17’nci hafta Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 0-0
18’inci hafta Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: 2-1
19’uncu hafta Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Yeni Malatyaspor’umuza hayırlı olsun Alanyaspor’dan Jonathan Ayite’yi resmen kadromuna kattık.