EYMS 10 Haftanın Lideriydi

TFF 1. Lig’de 19 haftalık bölümde liderlik koltuğunda 4 farklı takım oturdu. 19 haftanın 10 haftasında lider Evkur Yeni Malatyaspor olurken, sarı kırmızılı takımı 3’er haftayla Eskişehirspor, Göztepe ve Boluspor izledi.

Evkur Yeni Malatyaspor, şampiyonluk yarışının kızışmalı geçtiği TFF 1. Lig’de üst üste 8 hafta liderliğini sürdüren tek takım oldu. Sarı kırmızılılar, 19 haftalık dilimde 10 hafta liderlik koltuğunda oturdu. Malatya ekibi, lider olamadığı dönemlerde ise ilk 3 sırada yer aldı.

TTFF 1. Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor 10 kez, Eskişehirspor, Göztepe ve Boluspor ise 3’er kez liderlik koltuğunda oturdu. Lig’de 19’ncu hafta sonunda 35 puanlı Eskişehirspor zirvede yer alıyor. 35 puanlı bir diğer takım Göztepe ise gol averajıyla ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sıradaki Evkur Yeni Malatyaspor’un ise puanı 34.

Ligin ilk haftasında 6 takım haftayı 3 puanla kapatırken, averajla liderlik koltuğuna Boluspor oturdu. Ligin ikinci haftasında Boluspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ikide iki yapan takımlar olurken, kırmızı beyazlılar, gol averajıyla liderliğini sürdürmesini bildi.

Ligin üçüncü haftasında Boluspor, evinde Mersin İdmanyurdu’na 2-0 yenilirken, Evkur Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı ve 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Dördüncü haftada sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u 2-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, liderliğini sürdürmesini bildi.

Ligin beşinci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda İzmir ekibi Altınordu’ya 1-0 kaybetti ve 10 puanda kaldı. Haftayı galibiyetle tamamlayan Göztepe, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Bir hafta liderlik koltuğundan olan Evkur Yeni Malatyaspor, altıncı haftada sahasında Balıkesirspor’u 2-1 yendi ve 13 puanla bir kez daha zirvenin sahibi oldu. Sarı kırmızılılar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13’ncü haftalarda liderliğini sürdürmesini bildi.

Ligin 14’ncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Bandırmaspor’a 1-0 yenildi ve bir kez daha liderlik koltuğunu devretti. Haftayı 3 puanla tamamlayan Boluspor, 26 puan ve gol averajıyla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.

Ligin 15’inci haftasında liderlik bir kez daha el değiştirdi. Boluspor’un mağlup olduğu, Evkur Yeni Malatyaspor’un ise berabere kaldığı haftada önemli bir 3 puan alan Göztepe, bir kez daha zirveye yerleşti. Sarı kırmızılılar, 16’ncı haftada da aldığı galibiyetle zirvedeki yerini korumasını bildi.

TFF 1. Ligin 17’nci haftasında ise şampiyonluk yarışı veren Eskişehirspor ilk kez zirvede yer aldı. Kırmızı siyahlılar, 18’nci haftada sahasında Balıkesirspor’u 3-2 yendi ve liderliğini sürdürdü. Eskişehirspor, 19’ncu haftada deplasmanda Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı ancak gol averajıyla haftayı lider tamamladı.

Yeni Malatya Gazetesi