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Malatya Haber -

EYMS 1’i Kırmızı 6 Karttan PFDK’ya Sevk

EYMS 1’i Kırmızı 6 Karttan PFDK’ya Sevk
  • 22.04.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz Salı akşamı Malatya’da Eskişehirspor’la oynadığı ve 2-1 yenildiği karşılaşmada 1 futbolcusunun kırmızı, 5’inin de sarı kart görmesi ve ayrıca taraftarın çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle, TFF Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’na sevkedildi.

TFF’nin internet sitesinde sevk işlemi ile ilgili şu bilgi yeraldı:

“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 18.04.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com

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