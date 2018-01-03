EYMS 2 Futbolcunun Sözleşmesini Uzattı
Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, kaleci Ertaç Özbir ile Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike’nin sözleşmelerini uzattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim, takımın TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olan kaleci Ertaç Özbir’in sözleşmesini uzattı. 31 Mayıs 2018’de sözleşmesi sona erecek olan Ertaç’ın sözleşmesi 31 Mayıs 2019’a uzatıldı.
Yönetim, 1997 doğumlu Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike’nin de sözleşmesini uzattı. Başarılı orta saha oyuncusunun 31 Mayıs 2018 yılında sona erecek olan sözleşmesi 31 Mayıs 2020 yılına kadar uzatıldı.
Yeni Malatya Gazetesi
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