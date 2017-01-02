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Malatya Haber -

EYMS 2. Yarı Hazırlığı İçin Antalya’da Toplandı

EYMS 2. Yarı Hazırlığı İçin Antalya’da Toplandı
  • 02.01.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor’da devre arası kamp çalışmaları Antalya Side’de başladı.

Ligin ilk yarısında 16 haftalık dilimde 30 puan toplayan ve lider Göztepe’nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, devre arası kamp çalışmalarına start verdi. Ligin ilk yarısının son haftasında deplasmanda Boluspor’u 5-1 yendikten sonra 8 günlük bir izne çıkan teknik heyet ve futbolcular, Side’de toplandı.

Sarı kırmızılılar, Antalya Side’de 10 gün süreyle devre arası kamp çalışmalarını sürdürecek.

FOTO: Arşiv

Yeni Malatya Gazetesi

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