EYMS 2. Yarı Hazırlığı İçin Antalya’da Toplandı
Evkur Yeni Malatyaspor’da devre arası kamp çalışmaları Antalya Side’de başladı.
Ligin ilk yarısında 16 haftalık dilimde 30 puan toplayan ve lider Göztepe’nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, devre arası kamp çalışmalarına start verdi. Ligin ilk yarısının son haftasında deplasmanda Boluspor’u 5-1 yendikten sonra 8 günlük bir izne çıkan teknik heyet ve futbolcular, Side’de toplandı.
Sarı kırmızılılar, Antalya Side’de 10 gün süreyle devre arası kamp çalışmalarını sürdürecek.
FOTO: Arşiv
Yeni Malatya Gazetesi
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