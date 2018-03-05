EYMS 2. Yarıda 12 Puan Topladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda şuana kadar oynadığı 7 karşılaşmada 12 puan topladı.

Ligin ilk yarısını 22 puanda tamamlayan sarı kırmızılılar, ikinci yarıda geride kalan 7 haftalık süreçte 12 puan toplayarak, çıkışını sürdürdü. İkinci yarıda oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1’de mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, üs üste 2 maçını kazanırken, toplamda 4 karşılaşmada puan almayı başardı.

İkinci yarıda sadece deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 kaybeden sarı kırmızılılar, Osmanlıspor ve Bursaspor ile 0-0, Kasımpaşa’yla da 1-1 berabere kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda şuana kadar Demir Grup Sivasspor ve Atiker Konyaspor’u 1-0, Kardemir Karabükspor’u ise 3-1 mağlup etti.

HAFTAYI DOKUZUNCU SIRADA TAMAMLADILAR

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 24.haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor’u Khalid Boutaib’in golüyle 1-0 mağlup ederek, puanını 34’e yükseltti.

Ligde geride kalan 24 haftada 9 galibiyet, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, haftayı dokuzuncu sırada tamamladı. Sarı kırmızılılar, haftayı puansız kapatan Göztepe ile arasındaki puan farkını 2’ye düşürdü. Sarı kırmızılılar, ligin 25.haftasında Ligde 44 puanı bulunan ve sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’a yenilerek, iki haftada iki mağlubiyet alan Fenerbahçe ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında ligde 10 puanlık bir fark bulunuyor.

iha