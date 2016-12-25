EYMS 2 Ocak’ta Antalya’da Toplanacak

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da devre arası kamp çalışmalarına 2 Ocak’ta Antalya Side’de başlayacağı bildirildi.

Ligin ilk yarısını Boluspor galibiyeti ile tamamlayan sarı kırmızılılarda teknik heyet ve futbolcular izne ayrıldı. Boluspor maçı sonrası iki gün Bolu’da çalışma yapmayı planlayan takım, bu planını değiştirdi ve izne çıktı.

1 Ocak’a kadar sürecek izin sonrası takım 2 Ocak’ta Antalya Side’de toplanacak ve ikinci yarı hazırlıklarına start verecek.

SİNAN ÖZKAN’IN KAFASINA DİKİŞ ATILDI

Boluspor karşılaşmasında rakibinin müdahalesi sonrası yerde kalan forvet oyuncusu Sinan Özkan’ın kafasına 5 dikiş atıldığı kaydedildi.

Karşılaşmanın son dakikasında Diaarra, ikili pozisyonda ayağıyla Sinan Özkan’ın kafasına vurmuş ve tecrübeli futbolcu sakatlık geçirmişti. Kafası bandajla sarılan Özkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafasına dikiş atılan tecrübeli futbolcunun ciddi bir sakatlığının olmadığı kaydedildi.

Yeni Malatya Gazetesi